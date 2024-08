Isozaki vince la Coppa Shell Am Europe 2023 nella seconda giornata di gare al Mugello

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe e quello del North America concludono all’Autodromo Internazionale del Mugello la stagione 2023, prima delle gare delle Finali Mondiali Ferrari in programma domenica. Nel campionato continentale, la prova vinta da Stefano Marazzi (Rossocorsa) assegna a Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) la Coppa Shell Am, ultimo titolo ancora in bilico. Thomas Fleming (HR Owen - FF Corse) mette l’ultimo sigillo al Trofeo Pirelli 2023, conquistato ieri da Eliseo Donno (Radicci Automobili). Doppietta nel Trofeo Pirelli Am per il giapponese Yudai Uchida (Rosso Scuderia) e per Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport) in Coppa Shell.

La serie nordamericana va in archivio con i successi nella seconda prova in Toscana di Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli, di Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) nel Trofeo Pirelli Am, di Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) nella Coppa Shell e Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) nella Coppa Shell Am.

Ferrari Challenge Europe. L’ultimo successo della stagione 2023 della serie continentale del Trofeo Pirelli va a Thomas Fleming, il suo quinto in stagione. Il giovane britannico, partito ancora una volta dalla pole position, ha tenuto a distanza i più immediati inseguitori, facendo segnare anche il miglior tempo sul giro in 2’10”232, in una prova complicata anche dalle condizioni di asfalto bagnato, a causa della pioggia caduta fin prima del via. Nella serrata sfida alle sue spalle ad avere la meglio è Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest), mentre porta a casa il terzo posto il neocampione della classe Eliseo Donno al suo decimo podio di un’annata trionfale, con cinque vittorie, sette pole position e cinque giri veloci.

Nuova affermazione giapponese nel Trofeo Pirelli Am, con Yudai Uchida che concede il bis del successo di ieri, conquistando anche il punto supplementare per il miglior crono, in una gara avvincente caratterizzata da ben 160 sorpassi. Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), transitato secondo sul traguardo, viene penalizzato di 25 secondi al termine della prova, per aver causato un contatto con un’altra vettura. La piazza d’onore va, così, a Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), che riesce a difendere con abilità la posizione su Mohamed Hamdy (Ezz Elarab Automotive Company), partito dal primo posto in griglia e alla fine terzo.