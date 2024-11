Imola incorona i campioni del Ferrari Challenge North America

L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove è in corso l’atteso evento delle Finali Mondiali celebra nella giornata di venerdì i quattro campioni del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America. Vincono il titolo e anche l’ultima corsa stagionale della serie Dylan Medler (The Collection) nel Trofeo Pirelli, Brian Cook (Ferrari of Seattle) nel Trofeo Pirelli Am e Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) in Coppa Shell Am. Eric Marston (Ferrari of Westlake), che conquista la Coppa Shell, lascia il successo di giornata a Rey Acosta (The Collection).

Nell’altra serie internazionale del monomarca del Cavallino Rampante, quella europea, con i giochi per il titolo già chiusi, la seconda prova dell’ultimo round, dopo sfide avvincenti e serrate, è il miglior prologo alle gare che nel fine settimana decreteranno i campioni mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

All’autodromo romagnolo continuano, intanto, anche le sessioni degli esclusivi programmi non competitivi del Cavallino Rampante che portano in pista le sofisticate vetture del XX Programme, le monoposto storiche di F1 Clienti e le 499P Modificata del nuovo programma Sport Prototipi Clienti.

Ferrari Challenge North America. Tutto ancora in gioco nell’ultima prova stagionale che si disputa finalmente sotto il sole del pomeriggio romagnolo. Nel Trofeo Pirelli, Dylan Medler parte dalla pole e conduce tutta la corsa in testa collezionando così la doppietta nel round e il quinto trionfo dell’anno. Alle sue spalle, oggi e in graduatoria finale, si piazzano Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) e Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida). Vittoria, la settima del 2024, anche per il neocampione del Trofeo Pirelli Am, Brian Cook su Sebastian Mascaro (Ferrari of Central Florida) e Frank Szczesniak (Ferrari of Austin).

Non può festeggiare il titolo dal podio Eric Marston, che, presa la testa al via, complice un’uscita di pista lascia strada alla doppietta imolese di Rey Acosta (The Collection), partito dalla pole. Dietro di lui, John Viskup (Boardwalk Ferrari) secondo e Mitchell Green (Ferrari of Westlake) terzo.

Trenta minuti in testa e sesta decisiva affermazione per Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) che precede Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) e Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage).

Ferrari Challenge Europe. Il campione stagionale del Trofeo Pirelli, Giacomo Altoé (Emil Frey Racing) conclude il campionato continentale con l’ottavo sigillo, dopo l’ennesimo duello con Luca Ludwig (MERTEL Motorsport). Dopo che il tedesco è costretto ai box, Altoè, partito dalla pole e con il miglior crono in gara, prende il largo tagliando per primo il traguardo davanti a Luigi Coluccio (Radicci Automobili – Best Lap – FCI) e a Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa).

Assegnato ieri il titolo a Claus Zibrandtsen (Formula Racing), la prova del Trofeo Pirelli Am vede i primi due della graduatoria generale confrontarsi a lungo a stretto contatto. Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) riesce a mantenere la leadership e a bissare il successo della prima gara davanti al danese. Terzo Michael Verhagen (Ferrari Warszawa).

Vittoria in Coppa Shell per Henry Hassid (Kessel Racing) abile a prendere il comando nelle fasi iniziali e a firmare il sesto sigillo della sua trionfale stagione. Seconda piazza per Andreas Ritzi (CDP – D&C Racing) e terza per Andrzej Lewandowski (Autohaus Ulrich), partito dalla pole. Il polacco, passato ieri per primo sotto la bandiera a scacchi, è stato poi squalificato per decisione della direzione gara in quanto la sua vettura non è risultata conforme ai regolamenti tecnici del Ferrari Challenge Europe 2024; il trofeo della prima prova è stato così assegnato ad Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) con Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team) secondo e Hassid terzo.

Doppietta per Eric Cheung (Formula Racing) nella Coppa Shell Am, che precede Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car.), autore di un’ottima rimonta, secondo davanti ad Andrea Levy (Rossocorsa).

Tra i piloti del Trofeo Pirelli 488 successo per Qwin Wietlisbach (CDP – D&C Racing) davanti a Sven Schömer (Ferrari Katowice) e a Pino Frascaro (Rossocorsa).

Programma sabato. Mandate in archivio le due serie internazionali, sabato 19 a Imola è il giorno delle sessioni di qualifica per le gare delle Finali Mondiali in programma domenica mattina. Coppa Shell Am in pista alle 10.20, Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 alle 12.00 e Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am alle 14.20. I migliori sei tempi di ogni sessione si qualificheranno per la Superpole, della durata di dieci minuti che determinerà poleman e prime posizioni in griglia. Alle ore 16.10 la Coppa Shell Am, a seguire Coppa Shell e Trofeo Pirelli 488 e infine Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am.