Il Trofeo Pirelli si tinge di rosa per la prima volta, Gatting campione

La prima giornata delle Finali Mondiali 2021 in corso sul circuito di Mugello consegnano alla storia del Ferrari Challenge Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx), la prima donna a conquistare il Trofeo Pirelli. La vittoria di Gara 1 va al giovane finlandese Luka Nurmi (Formula Racing), mentre nella Coppa Shell a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è Todd Coleman (Ferrari of Denver), pilota del Challenge North America.

Europe. La serie europea celebra al Mugello il secondo vincitore stagionale: dopo il titolo della Coppa Shell AM assegnato a Spa, è il turno di Michelle Gatting, autrice di una stagione straordinaria. Le due vittorie e altri 7 podi, oltre alle quattro pole position conquistate e ai 3 giri veloci, confermano la grande regolarità della campionessa danese e gli permettono di iscrivere il nome nell’albo d’oro del Trofeo Pirelli. Nel giorno della Gatting, è Luka Nurmi a trionfare conquistando pole position e gara, dopo trenta minuti avvincenti che l’hanno visto difendere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi, precedendo sul podio Niccolò Schirò (Rossocorsa), che abbandona così la rincorsa alla vetta della classifica, e Frederik Paulsen (Formula Racing).

Giochi ancora aperti nella AM, con Christian Brunsborg (Formula Racing) che si avvicina al leader Sergio Paulet (Santogal Madrid – MST Team), grazie alla doppietta pole position-vittoria di gara, e annunciando una seconda giornata di grandi emozioni.

Grande equilibrio anche nella Coppa Shell, con Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) che prova l’allungo sul rivale James Weiland (Rossocorsa) con la pole position e il successo di classe davanti a Fons Scheltema (Kessel Racing) e allo stesso rivale americano.

Strepitosa vittoria nella AM per Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) che allunga in classifica sui rivali diretti per la conquista della seconda posizione.

North America. Mentre nel Trofeo Pirelli prosegue la marcia trionfale di Cooper Macneil (Ferrari of Westlake), che gli ha già regalato il titolo 2021, le due classi della AM portano alla ribalta Christian Potolicchio (Ferrari of Central Florida), che trasforma nel miglior modo la pole position della mattina, nella AM-1, e Brian Davis (Ferrari of Palm Beach), che allunga in classifica generale della AM-2 grazie alla vittoria ottenuta dopo una sfida avvincente con il diretto avversario della classifica generale Keysin Chen (Ferrari of Beverly Hills).

Tra i protagonisti assoluti di giornata si iscrive Todd Coleman che, con una prova molto consistente riesce, dopo aver fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche, a mettere in fila tutti i piloti della Coppa Shell e a conquistare con autorità la vittoria assoluta. Nella AM, allunga la striscia di successi e risultati utili un brillante John Cervini (Ferrari of Ontario) che mette una seria ipoteca sulla conquista della serie, precedendo il diretto avversario in classifica, Lance Cawley (Ferrari of Atlanta), e Brett Jacobson (Ferrari of Houston).

APAC. Il circuito del Mugello ha tenuto a battesimo anche la prima prova stagionale della serie APAC, che ha visto le vittorie di Jae Sung Park (Forza Motor Korea) e di Kirk Baerwaldt (Blackbird Concessionaries), nella AM.

Programma. La seconda giornata di gare del Ferrari Challenge riproporrà lo stesso programma, con le qualifiche di Coppa Shell alle 9.00 e del Trofeo Pirelli alle 10.25, con le gare che assegneranno gli ultimi titoli prima delle Finali Mondiali al via alle ore 12.45 (Coppa Shell) e 14.35 (Trofeo Pirelli).