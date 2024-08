Il Ferrari Challenge ritorna a Road America

Trofeo Pirelli. Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) è al comando della classe con un vantaggio di 30 lunghezze sul più immediato concorrente, alla vigilia di un fine settimana che mette in palio nel complesso 34 punti. Sia Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) che Jason McCarthy (Wide World Ferrari) sono matematicamente in lizza per il titolo, anche se sarà necessario un certo grado di sfortuna per Kurzejewski – che finora ha collezionato cinque vittorie stagionali – per riportarli in seria competizione. Nella categoria AM, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) si trova ad affrontare una situazione simile, con 22 punti di vantaggio – frutto di otto podi consecutivi – su Tony Davis (Continental Autosport), l'unico pilota che ancora può sperare di risalire sino alla vetta della classifica.

Coppa Shell. Cameron Root (Ron Tonkin Gran Turismo) si trova in mezzo alla classe più competitiva, con otto punti di vantaggio sul debuttante David Voronin (Foreign Cars Italia) e sul veterano della serie Sureel Choksi (Ferrari of Denver). I tre si sono scambiati vittorie e podi nel corso della stagione, ma nelle ultime uscite stagionali Choksi e Voronin si sono messi particolarmente in luce, salendo sul gradino più alto del podio in tre occasioni negli ultimi due round, mentre Root non ci è più riuscito dalla gara inaugurale di Miami. Anche Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco) è emerso di recente come un potenziale outsider, conquistando tre vittorie nelle quattro gare disputate. In Coppa Shell AM, invece, Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills) gode attualmente di un vantaggio di 17 punti su Lance Cawley (Ferrari of Atlanta), che precede di una sola lunghezza Bruce Cleveland (Ferrari of Silicon Valley). Dopo le vittorie a Miami, Clark è tornata sul gradino più alto a Montreal, ma Cleveland si presenta a Road America con il morale alto, forte delle vittorie consecutive ottenute nel precedente round di Sonoma.

Il programma. Le qualifiche del Ferrari Challenge prenderanno il via sabato alle 13.10, seguite dalle gare del sabato a partire dalle 16.35. Le attività della domenica inizieranno alle 10.10, seguite dalle gare del pomeriggio, con la prima bandiera verde del weekend alle 13.25. Tutte le sessioni del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming su live.ferrari.com (gli orari indicati sono locali).