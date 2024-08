Il Ferrari Challenge North America riparte dal COTA

Per la prima volta dal 2018 i Ferrari Racing Days tornano al Circuit of the Americas di Austin, in Texas, con un nutrito numero di auto da corsa del Cavallino Rampante che scenderanno in pista in vari momenti del fine settimana, incluse le due gare del Ferrari Challenge North America. Il paddock del COTA ospiterà oltre 140 vetture da competizione in quello che, di fatto, è il più grande raduno di Ferrari in pista del Nord America.

Lo scenario. Il Circuit of the Americas rappresenta una location ideale per questo tipo di evento, poiché il suo tracciato di 5,513 chilometri offre un'ampia gamma di sfide di guida e numerose opportunità di sorpasso lungo i suoi lunghi rettilinei. Il circuito è noto per aver ospitato il Gran Premio degli Stati Uniti sin dalla sua costruzione nel 2012, ma è stato anche un punto fermo del calendario del Ferrari Challenge, essendo stato escluso dal programma solo due volte nello stesso periodo.

L'esperienza. Il weekend dei Ferrari Racing Days, inoltre, è un'occasione unica, in quanto è l'unico evento in cui ogni programma di Corse Clienti è presente nello medesimo contesto. Gli appassionati della Casa di Maranello, quindi, potranno godersi non solo la competizione del campionato monomarca Ferrari Challenge, ma anche alcuni modelli storici che danno forma al Club Competizioni GT, l’esclusività del Programma XX e, naturalmente, l'esperienza emozionante rappresentata dal vedere in pista le monoposto de programma F1 Clienti, già protagoniste del Campionato del mondo.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. I principali concorrenti che hanno preso parte al precedente round di Homestead, tra cui Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills) e Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), si ritroveranno a gareggiare all’interno di una classe formata da 13 piloti iscritti, incluso il campione della stagione 2022, Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills). Nella categoria Trofeo Pirelli AM, invece, Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) è l'unico vincitore del round in Florida a tornare in pista in Texas. In lizza a Austin vi saranno diversi campioni delle stagioni precedenti, tra cui Tony Davis (Continental Autosport), promosso dopo aver vinto la Coppa Shell AM nel 2022.

Coppa Shell. I beniamini di casa sono presenti nella categoria Coppa Shell con Frank Szczesniak e Dan Cornish (Ferrari of Austin), rispettivamente nelle classi Coppa Shell e Coppa Shell AM. Entrambi hanno vissuto un fine settimana produttivo e competitivo a Homestead e cercheranno di portare questa energia e questo successo sul circuito di casa. Per Frank, la sfida sarà quella di trasformare il suo impressionante ritmo sul giro in un podio costante, dopo aver già raggiunto questo obiettivo in Florida, ottenendo la pole position nella seconda gara del weekend e finendo poi secondo in gara. Cornish, invece, ha disputato un'entusiasmante coppia di gare a Homestead, conquistando il secondo gradino del podio nella prima corsa. Tutti gli occhi sono puntati su Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), inoltre, che è riuscita a conquistare due vittorie nelle prime due gare.

Il programma. I Ferrari Racing Days si aprono con le sessioni di prova di mercoledì e giovedì, seguite dalle prove ufficiali di venerdì. Gara-1 del Ferrari Challenge North America è in programma sabato 22 aprile, Gara-2 domenica 23 aprile. Tutte le sessioni del Ferrari Challenge potranno essere seguite in diretta su live.ferrari.com.