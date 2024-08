Il Ferrari Challenge a Le Mans nel weekend della 24 Ore

Saranno settantuno le 488 Challenge Evo pronte a sfidarsi nel quarto appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che andrà in scena in Francia sul Circuit de la Sarthe come gara di supporto alla 24 Ore del Centenario.

Un numero straordinario che sottolinea l’eccezionalità dell’evento: mai tante Ferrari, infatti, avevano partecipato in precedenza a una sola gara del monomarca. La quarta prova del FIA WEC, infatti, non sarà solo il momento per celebrare i 100 anni dalla prima edizione della corsa endurance disputata a Le Mans nel 1923, ma registrerà il ritorno in questa competizione di una vettura di Maranello a 50 anni di distanza: la Hypercar ibrida 499P, reduce da tre podi consecutivi nelle prime gare dell’annata.

La serie del Cavallino Rampante raggiunge il circuito francese per la quinta volta nei suoi 31 anni di vita. Sarà la seconda volta che protagoniste saranno le 488 Challenge Evo, la prima nel 2019 con la vittoria assoluta di Adam Carroll. Il debutto risale al 2011, quando a competere erano sia le 458 Challenge sia le F430 Challenge. La Ferrari 458 Challenge ritornò a Le Mans nel 2013 e, nella versione Evo, nel 2016.

Le 71 vetture del Ferrari Challenge scenderanno in pista per delle sessioni di prove libere sia mercoledì 7 che giovedì 8, disputando le qualifiche venerdì 9 a partire dalle ore 10.15, e l’unica gara del fine settimana, a cui prenderanno parte in contemporanea sia i piloti del Trofeo Pirelli sia quelli della Coppa Shell, sabato 10 dalle 9.30, precedendo di poche ore il via della leggendaria 24 Ore.