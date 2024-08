I Ferrari Racing Days fanno tappa al Fuji

Dal 30 giugno al 2 luglio il Fuji International Speedway ospiterà un nuovo atteso appuntamento dell’esclusivo programma pensato per i clienti sportivi più affezionati. Con i Ferrari Racing Days sul circuito giapponese andranno in scena il sesto round stagionale del Programma XX, dedicato a chi vuole mettersi alla prova in pista con gli avveniristici prototipi della Casa di Maranello, e di F1 Clienti con le monoposto che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante.

XX Programme. Due 599XX Evo e cinque FXX-K Evo sono annunciate tra i partecipanti dell’evento del Fuji. La FXX-K Evo, nata nel 2017 dall’esperienza maturata in pista, è un ulteriore passo in avanti in ricerca e sviluppo e prestazioni; una vettura che si caratterizza per l’adozione di un’ala fissa a profilo biplano sul retrotreno che garantisce elevati valori di carico aerodinamico.

La 599XX Evo è invece il risultato dell’ottimizzazione in termini di potenza e velocità della 599XX. L’adozione di scarichi laterali ha permesso infatti ai tecnici di aumentare la potenza del motore di 20 CV, a 750 CV. Questo, insieme, ad altri importanti miglioramenti ha portato la vettura a far segnare il significativo tempo sul giro di 1’15” sul circuito di Fiorano.

F1 Clienti. Saranno invece sei le storiche monoposto del Cavallino Rampante in Giappone. Tra queste, la più “anziana”, la 412 T2 con cui Jean Alesi conquistò nel 1995 l’unica sua vittoria in carriera in Formula 1 al Gran Premio del Canada.

Oltre a questa, gireranno al Fuji la F399 test car di Michael Schumacher nel 1999, la F2005 di Rubens Barrichello, la F2008 di Kimi Räikkönen e la F10 di Felipe Massa che nel 2010 è stata in grado di conquistare cinque podi nel Mondiale.

Programma. Le sessioni in pista, di durata variabile, si alterneranno per i due programmi sia venerdì 30 giugno che sabato 1 e domenica 2 luglio.