I Ferrari Racing Days approdano a Suzuka

Dagli Stati Uniti al Giappone, i Ferrari Racing Days dopo l’ultima tappa a Laguna Seca attraversano l’oceano Pacifico per affrontare un altro entusiasmante fine settimana. Sul tracciato di Suzuka, infatti, andranno in scena i Ferrari Racing Days con un intenso programma che prevede anche il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2024. Oltre all’appuntamento della serie nipponica con 32 Ferrari 488 Challenge Evo al via, sono previste anche le attività di Club Competizioni GT, con la partecipazione di 20 iscritti, il sesto round di F1 Clienti e di XX Programme.

Nella entry list delle monoposto che hanno fatto la storia del mondiale di Formula 1, figurano la F10 appartenuta a Felipe Massa, la F2007, sempre del pilota brasiliano, la 412 T2 di Gerhard Berger, la 412 T2 di Jean Alesi, due esemplari di 333 SP e la F399.

Per quanto riguarda XX Programme, lungo i 5.807 metri del tracciato di Suzuka si esibiranno le FXX-K Evo, che sono le vetture più numerose nelle sette sessioni previste nell’evento, oltre alle FXX K, FXX Evo, FXX e 599XX, con quest’ultima caratterizzata da un motore dodici cilindri in posizione anteriore con una potenza massima di 750 Cv e 700 Nm di coppia.