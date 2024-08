I Ferrari Racing Days a Silverstone

Dopo la pausa estiva sono tornati ad accendersi i motori delle vetture del Programma XX e F1 Clienti. Ad ospitare l’ottavo appuntamento stagionale è stato il tracciato di Silverstone, in occasione dei Ferrari Racing Days che si sono svolti in contemporanea con la quarta tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. L’ultima volta che si erano viste in azione le auto degli esclusivi programmi risale allo scorso 18 e 19 luglio sul Circuito do Estoril in Portogallo.

F1 Clienti. Sono sei le monoposto che hanno girato sul tracciato inglese nelle giornate dall’1 al 3 settembre e tra queste anche la F150 del 2011 di Fernando Alonso che colse l’unica vittoria Ferrari della stagione proprio a Silverstone, segnando anche il giro più veloce in gara.

Era la cinquantasettesima monoposto realizzata dalla Casa di Maranello per partecipare al campionato di Formula 1 del 2011; il nome scelto è un omaggio al 150º Anniversario dell'Unità d'Italia che ricorreva proprio in quell’anno (con il tricolore disegnato sull’ala posteriore). Dal punto di vista tecnico la vettura ha visto la reintroduzione del Kers oltre alla presenza dell'alettone posteriore mobile (DRS). Compagno di scuderia di Alonso fu il brasiliano Felipe Massa.

Programma XX. Otto Ferrari 599XX Evo, una 599XX, quattro FXX Evo e otto FXX-K Evo hanno preso parte alle sessioni sull’iconico circuito inglese in tre giorni intensi di attività davanti ad un pubblico numeroso. La 599XX Evo, uno dei modelli più rappresentati, raffigura il passo successivo di ottimizzazione per quanto riguarda potenza e velocità della 599XX. Grazie all’impiego di scarichi laterali, i tecnici Ferrari sono riusciti ad aumentare di 20 CV (arrivando a 750 CV, sempre a 9.000 giri) la potenza del propulsore V12. Migliorie che hanno interessato anche la centralina elettronica che agisce sulla nuova ala posteriore, controllando così il pacchetto aerodinamico e introducendo il concetto di “opening gap”, con due elementi con profili simili a quelli della Formula 1.

Calendario. Il prossimo appuntamento, atto conclusivo della stagione, è in programma dal 24 al 30 ottobre sul circuito del Mugello in occasione delle Finali Mondiali.