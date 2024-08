I commenti dopo gara 2 al Fuji

La seconda gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan organizzata al Fuji ha visto trionfare Yudai Uchida, Eric Lo, Michael Choi e Masato Yoneoka.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli: “I miei tempi sul giro sono stati costanti, attestandosi su 1 minuto e 43 secondi a ogni tornata. Con un’accurata strategia di gara, inoltre, specialmente negli ingressi in curva, sono riuscito a preservare al meglio gli pneumatici”.

Eric Lo, vincitore Trofeo Pirelli Am: “È stata una gara emozionante. Partendo dal fondo della griglia, ho dovuto recuperare diversi giri prima di poter raggiungere i miei avversari. Ma la mia auto era ben messa a punto e funzionava perfettamente, quindi sono riuscito a mantenere un ritmo veloce fino al traguardo”.

Michael Choi, vincitore Coppa Shell: “Ho iniziato la gara nelle retrovie, quindi dovevo recuperare molto terreno. All'inizio sono rimasto dietro le auto di testa, ma dopo circa 5 giri le ho superate. Verso la fine, si è scatenata un’accesa competizione e sono riuscito a prendere il comando, uscendo vittorioso”.

Masato Yoneoka, vincitore Coppa Shell Am: “Fortunatamente ho potuto gareggiare con i primi. Per me è stata una lezione eccellente osservare come i primi della classe abbiano cercato di superarsi a vicenda. Sono incredibilmente soddisfatto del risultato. In vista della prossima gara di Suzuka mi impegnerò al massimo per conquistare il primo posto”.