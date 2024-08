I commenti dal podio di Gara 1 a Suzuka

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan Round 4 Gara 1 si è svolto durante gli attesissimi Ferrari Racing Days, il più grande raduno di appassionati della Ferrari in Giappone. Alla presenza di numerosi fan appassionati, i concorrenti si sono cimentati in intense gare in pista.

Yudai Uchida, vincitore Trofeo Pirelli: "Durante la gara di qualificazione sono passato sulla ghiaia alla seconda curva del mio giro d'attacco e di conseguenza ho perso molto tempo, permettendo ad Akita di superarmi. Inoltre il mio controllo di trazione si è disattivato e ho sperimentato un eccessivo slittamento delle ruote. Per preservare le mie gomme per il resto della gara, quindi, ho deciso di anticipare la cambiata e di spingere nel tratto finale".

Akita, vincitore Trofeo Pirelli Am: "Sono molto contento di aver ottenuto la mia prima pole position assoluta dopo il primo round di stagione. In precedenza, avevo ottenuto questo risultato con gomme slick su una pista leggermente bagnata, ma questa volta, nonostante l'errore di Yudai Uchida, credo di essere stato protagonista di una bella prestazione. Il mio obiettivo è quello di individuare e risolvere i punti deboli in ogni gara per migliorarmi prima di quella successiva. Anche se per gara 2 è prevista pioggia non sono particolarmente preoccupato. "

Yasutaka Shirasaki, vincitore Coppa Shell: "Nonostante il terzo posto assoluto purtroppo ho avuto un testacoda verso la fine della gara che mi rende in parte insoddisfatto del mio risultato finale. Mi scuso con tutti i piloti che non hanno potuto partecipare a causa della bandiera rossa. Tuttavia, sono contento di aver ottenuto la mia quinta vittoria stagionale in Coppa Shell. La mia felicità va oltre la semplice vittoria e, grazie al mio attuale vantaggio nella classe Coppa Shell, le mie possibilità di conquistare il campionato quest'anno sono in aumento. Continuerò ad allenarmi per mantenere il primato nella classifica generale".

Yusaku Maezawa, vincitore Coppa Shell Am: "Nel terzo round della gara precedente ho avuto un incidente, ma sono incredibilmente grato agli altri piloti che mi hanno prestato le loro auto, permettendomi di partecipare comunque alla competizione. Questo mi ha motivato a spingere e a concludere Gara 1 del quarto round. Nonostante le condizioni non ottimali della pista durante le qualifiche, sono riuscito a ottenere tempi molto buoni fin dall'inizio, qualificandomi davanti ai piloti del Trofeo Pirelli Am e della Coppa Shell. Alla fine ho ottenuto la seconda vittoria e anche il mio coach è sembrato soddisfatto della mia prestazione".