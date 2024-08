I commenti dal podio di Gara 1 a Suzuka

La gara di apertura del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan non ha scontentato il numeroso pubblico di Suzuka grazie a trenta minuti intensi e ricchi di sorpassi e duelli. Abbiamo raccolto le voci dei vincitori dopo la cerimonia di premiazione.

Yuga Furutani, vincitore nel Trofeo Pirelli: "Dopo aver iniziato il mio percorso a soli 10 anni nel karting e passando a 20 anni alle vetture di formula e turismo, sono entusiasta di debuttare nel Ferrari Challenge. Assaggiare la 488 Challenge Evo sulla pista asciutta del circuito di Suzuka durante le prove di venerdì è stato esaltante. Purtroppo le qualifiche non sono andate come previsto a causa del traffico, ma ero determinato a recuperare in gara. Con mia grande gioia, sono riuscito a conquistare la testa della corsa già al primo giro. Come pilota che gareggia nella classe Super GT300, sono abituato alle alte velocità, ma la combinazione di potenza e velocità della 488 Challenge Evo è davvero impressionante".

Akita, vincitore nel Trofeo Pirelli Am: "È una sensazione incredibile salire sul podio dove saliranno i protagonisti del Gran Premio del Giappone di F1. È davvero un sogno che si è avverato per me. Ho lavorato duramente, allenandomi con una monoposto, per prepararmi a questo evento e non potrei essere più felice del risultato. Vincere nella mia classe, a cui ho sempre puntato, significa molto per me, soprattutto dopo esserci andato vicino in passato. Le parole di incoraggiamento del mio coach mi hanno dato la calma necessaria per dare il massimo durante la gara. Il mio obiettivo per la prossima gara è puntare alla vittoria assoluta e sono determinato a farlo".

Yasutaka Shirasaki, vincitore nella Coppa Shell: "Durante le qualifiche, purtroppo, ho avuto un incidente e sono stato costretto a partire dal fondo della griglia. Sapevo che la chiave del successo sarebbe stata la calma, quindi durante la gara mi sono concentrato sulla guida senza correre rischi. Fortunatamente, la Safety Car ha offerto l'opportunità di colmare il divario con l'auto che mi precedeva, e sono stato in grado di fare progressi costanti e di assicurarmi il primo posto al traguardo".

Masafumi Hiwatashi, vincitore nella Coppa Shell Am: "Non avevo alcuna esperienza precedente negli sport motoristici, quindi ho deciso di partecipare nel 2021 al Club Challenge, dedicando molto tempo alle prove. Avendo acquisito maggiore fiducia, ho partecipato anche a una gara a metà dello scorso anno e ho preso parte anche alle Finali Mondiali per migliorare ulteriormente le mie capacità. Anche se ho affrontato delle difficoltà durante le qualifiche su pista bagnata, mi sono assicurato di rimanere concentrato e di evitare qualsiasi errore durante la gara. Nonostante alcune difficoltà, tra cui la gestione del ritmo dietro alla Safety Car, sono rimasto determinato a guidare al meglio e alla fine ho raggiunto l'obiettivo di conquistare il primo posto nella mia classe. È stata una sensazione incredibile e sono grato per questa opportunità".