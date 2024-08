Giro di pista: Alexander Nussbaumer ci porta alla scoperta di Spielberg

Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT) affronta la sua sesta stagione nel Ferrari Challenge Europe da campione 2022 della Coppa Shell Am. L’austriaco, che quest’anno gareggia nella Coppa Shell, ci guida alla scoperta di alcuni segreti del circuito di Spielberg, dove si svolge il terzo appuntamento del monomarca del Cavallino Rampante.

Il primo tratto impegnativo arriva subito pochi metri dopo la partenza: si stacca infatti con una curva a gomito che costringe a frenare ai 110 km/h, poi si riparte lungo un rettilineo in leggera discesa durante il quale bisogna prestare attenzione a non perdere il controllo della vettura. Poi il rettilineo prosegue e si risale. Una delle curve più impegnative è la numero 5: la frenata deve essere curata alla perfezione, anche perché c’è il rischio concreto di oltrepassare i margini della pista con le ruote di destra, serve molto controllo per sfruttare al meglio l’accelerazione in uscita.

L'attenzione deve restare alta fino alla fine, ovvero fino all'ultima curva, ancora in discesa, prima dell'ultimo rettilineo che conduce al traguardo. E si spera al podio.