Franz Engstler si conferma campione

“È tutto incredibile: sono diventato campione per la seconda volta. E sono riuscito a confermarmi quest’anno, dopo essere passato dalla Coppa Shell alla classe Trofeo Pirelli Am. È stato molto difficile, ma ad inizio stagione ho parlato con la squadra e ho promesso che avremmo lottato fino alla fine e che avremmo fatto il possibile per vincere. E la squadra ha fatto un lavoro eccezionale. Non è stato commesso alcun errore”.

“In occasione dell’ultima gara c’è stata una pressione enorme ma la squadra ha svolto un ottimo lavoro e abbiamo lottato duramente per ottenere la vittoria. È un momento speciale! Il mio obiettivo, per la prossima stagione, è di essere di nuovo al via del campionato. È un'emozione e un vero piacere far parte della famiglia Ferrari”.