Nurmi e Brunsborg; la gioia dei due giovani campioni del Mondo

E’ proprio vero, è fondamentale allenarsi e prepararsi, ma il talento lo devi avere nel sangue. E Luka Nurmi (Formula Racing) di talento ne ha da vendere. Si è presentato giovanissimo al Ferrari Challenge e ha subito ottenuto i primi straordinari successi.

Oggi, al Mugello, alza tra le mani il titolo di Campione del Mondo nella classe Trofeo Pirelli.

“Che emozione indescrivibile stringere tra le mani questo trofeo, non ho parole per descrivere il mio stato d’animo, sono semplicemente super felice! Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato in questa avventura, tutti i partner e ovviamente la mia famiglia”.