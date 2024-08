In un Autodromo Internazionale del Mugello affollato di tifosi si sono concluse le Finali Mondiali Ferrari in una edizione che ha visto la partecipazione record di 105 iscritti nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, oltre a un centinaio di vetture nei programmi Club Competizioni GT, F1 Clienti e XX Programme. Le gare della domenica hanno decretato i campioni mondiali del monomarca del Cavallino Rampante, con Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) che ha conquistato il titolo nel Trofeo Pirelli e Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) quello del Trofeo Pirelli Am. Iridato della Coppa Shell è Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing), mentre Martinus Richter (MERTEL Motorsport) ha vinto la gara di Coppa Shell Am.

Il tradizionale ed atteso Ferrari Show ha visto la passerella, tra l’entusiasmo del pubblico, oltre che di alcune monoposto di Formula 1 del recente passato, delle 499P protagoniste della stagione del FIA World Endurance Championship, con l’esposizione del Trofeo conquistato nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans, e della 296 GT3 vincitrice della 24 Ore del Nürburgring. Il circuito di Scarperia ha tenuto a battesimo le due nuove vetture della Casa di Maranello, presentate ufficialmente durante la serata di gala di sabato: la 499P Modificata, la sport prototipo in serie limitata per l’uso non competitivo e la 296 Challenge, che debutterà in gara dalla stagione 2024 del monomarca del Cavallino Rampante.

Finale Mondiale Trofeo Pirelli. È Thomas Fleming a conquistare il titolo di campione delle Finali Mondiali 2023 del Trofeo Pirelli, dopo una prova condotta sempre in testa dalla pole position e conclusa anche con il miglior tempo sul giro in 1’51”136. In una gara che ha visto l’esposizione della bandiera rossa e l’ingresso della Safety Car per il ripristino della pista dopo alcuni contatti senza conseguenze per i piloti, il giovane britannico è riuscito a precedere il campione europeo della serie, Eliseo Donno (Radicci Automobili), mentre terzo si classifica l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport).

Nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler completa una straordinaria doppietta, conquistando il titolo iridato dopo il campionato europeo e replicando, così, il bis fatto registrare lo scorso anno nella Coppa Shell. Il secondo posto è del canadese Marc Muzzo (Ferrari of Ontario), protagonista della serie nordamericana, mentre terzo si classifica Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), del campionato giapponese.