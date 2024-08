Fleming, Cook, Kirchmayr e Richter in pole per le Finali Mondiali al Mugello

La prima Superpole della storia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli ha avuto per protagonisti i sei più veloci piloti di ogni classe nella sessione di qualifica del mattino, determinando le griglie di partenza delle Finali Mondiali Ferrari, le gare che domani, sul circuito del Mugello, decreteranno i campioni iridati 2023. Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse) è risultato il più veloce tra i piloti del Trofeo Pirelli, a cui si sono aggiunti anche quelli del Trofeo Pirelli Am, che vedrà partire dal primo posto Brian Cook (Ferrari of Seattle). Miglior prestazione nella Coppa Shell per Ernst Kirchmayr (Gohm – Baron Motorsport) e per Martinus Richter (MERTEL Motorsport) nella Coppa Shell Am.

Superpole. Tra i sei piloti più veloci nella sessione unica di qualifica del Trofeo Pirelli e del Trofeo Pirelli Am, che hanno avuto accesso alla Superpole, Thomas Fleming ha fatto registrare il tempo più veloce in 1’49”395, in condizioni di asfalto asciutto dopo la pioggia dei giorni scorsi. Staccato di 299 millesimi di secondo il campione della serie europea Eliseo Donno (Radicci Automobili) e terzo, a 375 millesimi, Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest). Brian Cook partirà dal primo posto in griglia nel Trofeo Pirelli Am. Dietro l’australiano ci saranno, nell’ordine Yudai Uchida (Rosso Scuderia) e Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing).

Superpole nella Coppa Shell per Ernst Kirchmayr, vincitore delle due prove dell’ultimo round europeo della serie sul tracciato toscano, con il miglior tempo di 1’52”592. Alle sue spalle partirà Thomas Gostner (CDP – MP Racing), autore di un’uscita senza conseguenze per il pilota che ha determinato la temporanea sospensione della sessione per permettere il ripristino della pista. Terzo tempo per Manuela Gostner (CDP – MP Racing).

Il più veloce tra i piloti della Coppa Shell Am è risultato Martinus Richter, che proprio all’ultimo tentativo è riuscito a togliere la pole position a Stefano Marazzi (Rossocorsa). Terzo, in una sessione interrotta per alcuni minuti per il ripristino della pista dopo l’uscita senza conseguenze per il neocampione della serie europea Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), è Josef Schumacher (Eberlein Automobile).