Il Ferrari Challenge si appresta ad affrontare l'ultimo e decisivo atto dell'intensa stagione 2021, che si concluderà con le spettacolari e attesissime Finali Mondiali, in programma sul circuito del Mugello domenica 21 novembre. Ad aprire il fine settimana in terra toscana saranno le ultime due prove del campionato, quest'anno quanto mai emozionante e con verdetti ancora tutti aperti. Tutti, tranne in Coppa Shell Am, in cui si è laureato campione 2021 Willem Van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), già nell'ultimo round disputato a Spa-Francorchamps.

Trofeo Pirelli. Nella classe principale del Trofeo Pirelli, la matematica lascia aperta ancora la porta a Niccolò Schirò (Rossocorsa), autore di una seconda parte di stagione straordinaria e pronto a tentare l'ultimo assalto a Michelle Gatting (Scuderia Niki – Iron Lynx), che guida la classifica con 29 punti di vantaggio. Con 34 punti ancora da assegnare al Mugello, al pilota italiano occorrono due vittorie e un aiuto anche dalla fortuna, stando attento anche alla rincorsa alle sue spalle. John Wartique (FML - D2P) e il giovane Luka Nurmi (Formula Racing), distanziati tra loro di soli due punti, lotteranno per il terzo gradino della classifica provando ad insidiare anche il secondo posto del portacolori di Rossocorsa, lontano 15 e 17 punti.

Trofeo Pirelli Am. Tredici sono i punti che dividono, invece, Sergio Paulet (Santogal Madrid – MST Team) e Christian Brunsborg (Formula Racing) alla vigilia delle gare del Mugello. Per il giovane pilota danese, reduce da due prove sfortunate al Nürburgring e a Spa-Francorchamps, non rimane che puntare a un doppio successo per alimentare ancora speranze di sorpasso in classifica generale. Seppur più distanti, qualche flebile speranza la nutrono ancora Hugo Delacour (Scuderia Monte-Carlo) - 29 punti dalla vetta - in grande crescita di rendi-mento, e l'indomito Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes – IB FAST) - 31 punti dal capoclassifica - che daranno vita a una avvincente sfida tra di loro.

Coppa Shell. Più emozionante che mai l'attesa per la sfida finale di Coppa Shell, con Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport) e James Weiland (Rossocorsa), che si presentano al Mugello con gli stessi punti in vetta alla classifica. Cinque a tre le vittorie stagionali a favore di Kirckmayr, che con il doppio successo di Spa ha raggiunto l'americano in testa, preannunciando un duello sul filo dei punti. Seppur impossibilitati dalla matematica a lottare per il titolo, un ruolo determinante potranno giocarlo anche gli altri protagonisti della Coppa Shell, con Fons Scheltema (Kessel Racing), Axel Sartingen (Lueg Sportivo) e Christian Kinch (Formula Racing) racchiusi in soli 4 punti e in lotta per la terza posizione finale.

Coppa Shell Am. Come detto, titolo già assegnato al monegasco Van der Vorm, autore di una stagione molto regolare, impreziosita da 3 vittorie con la doppietta a Brno e il successo in Gara 1 a Valencia. Le emozioni non mancheranno comunque alle sue spalle, con Joakim Olander (Scuderia Autoropa), Giuseppe Ramelli (Rosso-corsa – Pellin Racing), Tommy Lindroth (Baron Motorsport), Ingvar Mattsson (Scuderia Autoropa), Peter Chri-stensen (Formula Racing) e Paolo Scudieri (SA.MO.CAR.), tutti potenzialmente in corsa per la conquista del secondo gradino della classifica generale.