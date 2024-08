Khera vince al rientro. Quarto centro per Dewhirst

Gara 2 del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK disputato a Donington Park ha visto Lucky Khera (Graypaul Birmingham), campione della serie nel 2020 e 2022, festeggiare il rientro con una vittoria nella classe Trofeo Pirelli. Nella Coppa Shell successo per Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) che mantiene aperta la lotta per la classifica finale.

Qualifica 2. Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) ha continuato ad imporre il proprio ritmo, segnando il miglior tempo in 1’06’’027, con quasi 1 secondo di vantaggio su Khera, che lo ha raggiunto in prima fila. In Coppa Shell, Steve Dopson (Dick Lovett Swindon) ha conquistato la pole grazie al crono 1’07’’934.

Trofeo Pirelli. In gara Yates è partito subito all’attacco segnando una serie di giri veloci che lo hanno portato ad accumulare un vantaggio 2’’5 secondi sul compagno di team – e rivale nel duello per la vittoria finale del campionato - Andrew Morrow. Anche il campione in carica è stato protagonista di una buona partenza, riuscendo a passare Khera nella curva Redgate. A metà gara, però, un problema alla vettura ha costretto Morrow a rientrare ai box e quindi a ritirarsi. La sua sfortuna ha avvantaggiato Khera e Pranav Vangala (HR Owen) che sono balzati in seconda e terza posizione.

A soli 2 minuti dalla fine, Yates, mentre era al comando, ha avuto un problema che ha rallentato il suo ritmo di gara, facendosi sopravanzare dagli avversari, lasciando a Khera la possibilità di festeggiare con una vittoria il suo rientro nel Ferrari Challenge UK. Ad accompagnarlo sul podio sono saliti Vangala, secondo, e Haymandhra Pillai (Jardine Colchester), terzo. Nonostante la sfortuna, Yates è riuscito ad arrivare al traguardo e a mantenere la testa della classifica.