Ferrari Challenge UK, cronache dal paddock di Spa

La stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2023 si è conclusa con il quinto round disputato a Spa-Francorchamps. Un finale andato in scena oltre Manica, in Belgio, in concomitanza con la sesta tappa del monomarca europeo del Cavallino Rampante. Sullo storico tracciato nelle Ardenne sono stati incoronati i due campioni dell’annata sportiva: Andrew Morrow (Charles Hurst) nel Trofeo Pirelli e Paul Hogarth (Stratstone Manchester) nella Coppa Shell.

Stella della stagione. Il decimo podio stagionale di Morrow gli è valso il premio finale di campione del Trofeo Pirelli, grazie all'ennesima prestazione maiuscola. Morrow ha ottenuto tre vittorie e dieci podi, terminando quindi nella top-3 ogni prova, in una stagione estremamente positiva, meritando pienamente gli onori della classifica generale.

Trofeo Coppa Dealer. La compagine londineseHR Owen ha vinto il Trofeo Coppa Dealer con 185 punti dopo una stagione straordinaria. Charles Hurst si è piazzato al secondo posto con 135 punti, mentre Stratstone Manchester, è arrivato terzo per un soffio, a quota 134.

Il Club dei vincitori. A essere saliti sul gradino più alto del podio in almeno una gara sono stati numerosi piloti. Nel Trofeo Pirelli con tre vittorie primeggia il campione Morrow, così come H. Sikkens (HR Owen), terzo nella classifica finale, mentre Carl Cavers (Graypaul Nottingham), secondo, ha due successi all’attivo. Per Faisal Al-Faisal (HR Owen) e John Dhillon (Graypaul Nottingham) si registra una vittoria a testa. Tra i piloti citati solo Morrow è salito sul podio in ogni gara. Nella Coppa Shell il campione Hogarth ha festeggiato in sei occasioni; Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) – secondo posto finale – ha messo a segno due centri, mentre uno a testa sono quelli firmati da Chris Smith (Graypaul Birmingham) e Robert Rees (Dick Lovett Swindon).

Terra di conquista. Il vincitore del campionato, Andrew Morrow, ha parlato del tracciato di Spa. "È una pista iconica, ma anche molto complicata. Molti di noi hanno preso il proprio tempo per trovare il giusto equilibrio". In effetti, Spa è stata una sfida completamente nuova per quasi tutti i piloti, con il solo John Dhillon che aveva già corso qui. "La pista è cambiata parecchio – ha dichiarato il pilota -. I controlli sul rispetto dei limiti del tracciato sono molto severi in questo fine settimana. C'è molta ghiaia e non si può correre larghi, quindi questo può essere limitante. Il circuito è ottimo, probabilmente il mio preferito".

Una questione tra Paul. La resa dei conti tra i due Paul si è decisa nell'ultimo fine settimana della stagione. "Tutto si riduce a Spa, per una battaglia nella giungla!", aveva commentato Simmerson, che alla vigilia di Gara 2 era a sole due lunghezze di distanza dall'amico Hogarth. Il titolo poi è andato a quest’ultimo ancor prima della partenza, in quanto la vettura di Simmerson non era stata schierata a causa dei danni riportati durante l’incidente nella qualifica, consegnando di fatto il titolo all’avversario. Il terzo Paul del campionato, Rogers, ha chiuso l’annata al quinto posto.

In cima al mondo. Il debuttante del Challenge, Robert Rees (Dick Lovett, Swindon), prima di scendere in pista ha parlato con grande onestà, rivelando la sua apprensione per i tracciati più veloci (Silverstone e Spa). "Il problema di Spa è che ti avvolge... ero quasi spaventato da questa pista". Tuttavia, all'ora di pranzo, si è guadagnato la prima pole della sua carriera nella Coppa Shell in Gara 1. "Mi sento come se fossi in cima al mondo. Sono davvero entusiasta!", ha esclamato. "Il tempo sul giro che mi ero prefissato stamattina e che volevo raggiungere sono riuscito a ottenerlo. Un obiettivo personale raggiunto qui a Spa, con la mia famiglia: non c'è niente di più bello". Il sogno di Rees è proseguito con il primo posto in Gara 1, un momento indimenticabile che si è meritato dopo una prestazione eccezionale.

Futuro. Il grande appuntamento di fine stagione in terra belga ha rappresentato anche l’occasione per presentare i calendari del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli della stagione ventura. Per la serie britannica l’annata 2024 inizierà con la tappa a Brands Hatch dal 19 al 21 aprile, seguita da Oulton Park dal 10 all'11 maggio e da Snetterton dall'8 al 9 giugno. Donington farà il suo ritorno nel calendario dal 20 al 21 luglio, prima dell'ultimo appuntamento a Silverstone dal 13 al 15 settembre.