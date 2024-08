Ferrari Challenge North America, Kurzejewski al Mugello già campione

Matt Kurzejewski arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello, in occasione delle Finali Mondiali, già certo del titolo nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America. In Toscana il portacolori del team Ferrari of Beverly Hills, dopo aver disputato le ultime due prove valide per il finale di stagione della serie nordamericana, parteciperà alla gara più attesa, quella che mette in palio il titolo di campione del mondo.

"Posso godermi il viaggio in Italia avendo vinto il campionato, ma ho alzato gli obiettivi che sto cercando di raggiungere", ha detto Kurzejewski. "La principale ambizione ora è quello di puntare al campionato del mondo con una vittoria alle Finali Mondiali".

Il 32enne pilota di Mansfield ha un margine di 47 lunghezze in classifica, un vantaggio insormontabile per gli avversari, considerati i 34 punti in palio nelle due gare. Kurzejewski è stato autore di una stagione prolifica, vincendo sei delle 12 gare nordamericane e conquistando tre secondi posti e 10 podi, oltre a cinque pole position e due giri veloci in gara.

In stagione il pilota statunitense ha partecipato anche alla prova andata in scena a Le Mans, in Francia, nel round inserito nel calendario del Ferrari Challenge Europe. In quell’occasione ha ottenuto la vittoria nel Trofeo Pirelli-Am e il quarto posto assoluto. "La concorrenza a Le Mans era molto agguerrita e ho corso contro i migliori piloti del campionato europeo", ha dichiarato.

La stagione di Kurzejewski si era aperta con un successo nella seconda gara a Homestead; successivamente al Circuit of The Americas aveva ottenuto il secondo posto in Gara 1 e la vittoria in Gara 2. Salendo sul gradino più alto del podio a Road Atlanta, inoltre, il pilota ha preparato il terreno per l’esperienza a Le Mans. Al suo ritorno in America il ruolino di marcia è stato arricchito dal primo posto nella gara domenicale di Montreal, il secondo di Sonoma, un’ulteriore vittoria e un terzo gradino del podio a Road America, risultati che gli sono valsi il successo.

Nel 2022, alla stagione dell’esordio nel campionato monomarca del Cavallino Rampante, Kurzejewski aveva partecipato alle Finali Mondiali Ferrari a Imola, dove un terzo posto nella gara finale gli aveva permesso di raggiungere un quarto posto nella classifica finale – per quanto riguarda la serie nordamericana – in un’annata che lo aveva visto ottenere tre secondi posti e sei podi. Il pilota, quindi, aveva partecipato alla gara combinata valida per l’attribuzione del titolo di campione iridato.