Il Ferrari Challenge North America prende il via dal COTA

Il Ferrari Challenge North America ha concluso sabato 22 aprile la prima giornata di gare all’interno dei Ferrari Racing Days in corso di svolgimento al COTA – Circuit Of The Americas, in Texas, in condizioni meteorologiche perfette, sotto un cielo terso e temperature piacevoli.

Trofeo Pirelli. Dopo aver superato il poleman Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills) nell’intensa fase di partenza della gara, Manny Franco (Ferrari of Lake Forest) ha progressivamente distanziato il resto degli avversari del Trofeo Pirelli. Al termine dei 30 minuti della prova, Franco ha guadagnato un vantaggio di oltre sei secondi sul secondo classificato, Matt Kurzejewski (Ferrari of Beverly Hills). Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha completato il podio con un distacco di tre secondi. Il leader della categoria, Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), si è piazzato appena fuori dal podio, dopo aver avvicinato McCarthy negli ultimi giri, arrivando a un solo secondo di distanza da quest’ultimo.

Nel Trofeo Pirelli Am, Justin Rothberg (Ferrari of Palm Beach) ha preceduto Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) e Brian Kaminskey (Ferrari of Long Island), che ha difeso il terzo gradino del podio dal tentativo di recupero di Brian Cook (Ferrari of Seattle), giunto a tre decimi di secondo.

Coppa Shell. La gara ha visto l'unico intervento della Safety Car nel giro iniziale quando un pilota è finito in ghiaia, senza conseguenze. La prova è ripresa con ancora molto tempo a disposizione per una sfida avvincente vinta alla fine da Grey Fauvre (Ferrari of San Francisco). Tanta azione e sorpassi hanno permesso di vedere un alternarsi di piloti nelle prime posizioni della classifica. Alla fine, Dave Voronin (Foreign Cars Italia) si è assicurato la seconda piazza che vale il primo podio nel Ferrari Challenge, mentre il poleman Sureel Choksi (Ferrari of Denver) ha concluso al terzo posto.

Nella classe Am, Dan Cornish (Ferrari of Austin) si è assicurato il successo grazie ad un’abile manovra di sorpasso ai danni di Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills). La californiana si è piazzata seconda, mantenendo la leadership nella graduatoria della serie. Darren Bernstein (Ferrari of Washington) è giunto terzo, ma con un distacco di parecchi secondi dalla coppia di testa.

Programma. Il Ferrari Challenge torna in pista domenica 23 aprile con qualifiche e gare nell'ambito della giornata conclusiva dei Ferrari Racing Days in Nord America. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta streaming su live.ferrari.com.