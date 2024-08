Prime vittorie con la 296 Challenge nella serie North America

Il Circuit of The Americas (COTA) ha ospitato sabato la prima giornata di gare del round inaugurale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America con oltre 70 Ferrari divise nelle classi Trofeo Pirelli, Coppa Shell e 488 Challenge Evo. In questo appuntamento ha fatto il suo debutto mondiale anche la nuova 296 Challenge.

Trofeo Pirelli. La gara del Trofeo Pirelli è stata caratterizzata da intense battaglie che si sono protratte fino all’ultimo giro e hanno visto trionfare Dylan Medler (The Collection) e Brian Cook (Ferrari of Seattle) nelle rispettive classi. Medler è riuscito a prendere il largo sugli avversari per concludere al primo posto assoluto davanti a Roberto Perrina (Ferrari Seattle) e Joe Rubbo (Ferrari of Long Island). Tuttavia, un contatto tra Perrina e Jason McCarthy (Wide World Ferrari) a metà della corsa ha portato a una penalità post-gara per quest’ultimo, con conseguente avanzamento di Rubbo al secondo posto e di Dave Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) al terzo.

Nel Trofeo Pirelli Am, Brian Cook si è aggiudicato la vittoria avendo la meglio su Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida). Cook è riuscito ad imporsi dopo che Companc ha subito un danno in seguito ad un contatto, ma è comunque riuscito ad arrivare al secondo posto. David Musial (Ferrari of Lake Forest) si è classificato terzo nella classe.

Coppa Shell. Due bandiere rosse hanno reso imprevedibile l’esito della gara della Coppa Shell, che ha visto Sureel Choksi (Ferrari of Denver) imporsi partendo dalla pole position, anche se Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) è stato al comando per buona parte della corsa. Eric Marston (Ferrari of Westlake) si è classificato secondo, ma è stato penalizzato nel post-gara per aver provocato l’uscita di pista di Bernier. Ray Acosta (The Collection), il cui team ha lavorato tutta la notte per riparare la sua Ferrari dopo l'incidente di giovedì, ha ripagato l'equipaggio con un secondo posto, mentre Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida) ha concluso terzo.

In Coppa Shell Am, Talal Shair (Ferrari of Central New Jersey) ha ottenuto la vittoria, mentre il compagno di squadra Jeffrey Nunberg ha chiuso al terzo posto. Darren Bernstein (Ferrari of Washington) si è piazzato tra i due in seconda posizione.

488 Challenge Evo. Nella classe dedicata alle Ferrari 488 Challenge Evo, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) è riuscito ad imporsi. Dopo aver partecipato alla gara del Trofeo Pirelli nella prima parte del pomeriggio, Jason McCarthy è tornato in pista per concludere la giornata ancora sul podio, in seconda posizione, mentre Marc Muzzo (Ferrari of Ontario) è arrivato terzo. Nella classe Coppa Shell tra le 488 Challenge Evo, Matt Dalton (Ferrari of Long Island) ha ottenuto la prima vittoria della stagione, con Gary Ott (Ferrari Philadelphia) al secondo posto e Guerdas Venslovas (Continental AutoSports) al terzo.

Programma. Le ultime tre gare di domenica avranno inizio per la Coppa Shell alle 13.20, per il Trofeo Pirelli alle 14.10 e per il 488 Challenge Evo alle 15.00. Tutte le gare possono essere seguite in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari. Gli orari indicati sono locali.