Valint e Hassid conquistano Gara 2 al Mugello

Trofeo Pirelli. Una gara a stretto contatto fino all’avvincente ultimo giro per i primi quattro della classifica. Ad avere la meglio è Bence Valint, al secondo successo nel Ferrari Challenge dopo quello dello scorso anno a Misano. Ad accompagnare sul podio il giovane ungherese, autore anche del giro veloce in 1’50”139, sono l’ex pilota di Formula 1, Timo Glock (Autohaus Ulrich), secondo, e Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), terzo, poleman di giornata con il tempo di 1’47”202, di più di due secondi più veloce della miglior prestazione mai realizzata da una 488 Challenge Evo. Quarto si classifica Luca Ludwig (MERTEL Motorsport), passato per primo sotto la bandiera a scacchi ma penalizzato per ripetuto superamento dei limiti del tracciato, così come Glock e Baron.

Non meno appassionante il confronto nel Trofeo Pirelli Am, dove il successo va al poleman Hendrik Viol, alla prima affermazione nel Ferrari Challenge, davanti a Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) e Claus Zibrandtsen (Formula Racing), vincitore di Gara 1 e autore del giro veloce della classe in 1’50”841.