DONNO E SARTINGEN, PRIME GIOIE A VALENCIA

Coppa Shell. Primo trionfo stagionale per Axel Sartingen, che mantiene con efficacia in partenza la pole conquistata nelle qualifiche con il tempo di 1:36.573. Dopo una fase centrale di gara in regime di Safety Car per il ripristino della pista in seguito ad alcuni contatti senza conseguenze per i piloti nella classe Am, il tedesco difende la leadership anche nell’ultimo palpitante giro. Ad accompagnarlo sul podio sono, nell’ordine, un’ottima Manuela Gostner (CDP – MP Racing) e Fons Scheltema (Kessel Racing), abile a sorpassare in avvio il connazionale Roger Grouwels (Kroymans – Race Art) e a far segnare il giro più veloce in 1:39.442.

Primo storico successo in Coppa Shell Am per Paolo Scudieri, alla sua quarta stagione nel Ferrari Challenge. L’italiano del team Sa.Mo.Car. si rende protagonista di un’entusiasmante rimonta dalla settima posizione in griglia, superando indenne anche alcuni contatti, che escludono invece prematuramente dalla lotta per la vetta sia il poleman di giornata “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), sia Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), autore comunque del miglior tempo sul giro. Secondo termina Roland Hertner (Charles Pozzi – GT Racing), mentre terzo è Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), dopo la squalifica a fine gara della vettura numero 188 di Joseph Schumacher (Eberlein Automobile), che i commissari hanno riscontrato non essere conforme all'articolo 3 del regolamento tecnico.

Sostenibilità. Alla vigilia del primo round stagionale a Valencia, il Ferrari Challenge ha visto confermata per il terzo anno consecutivo la certificazione di sostenibilità ambientale. Il campionato del Cavallino Rampante è il primo monomarca per vetture a propulsione termica con certificazione ISO 20121, riconosciuta dall’organismo TÜV NORD Italia.

Programma. Domani, domenica 26 marzo, il programma prevede le prove cronometrate del Trofeo Pirelli alle ore 9.00, con partenza della corsa alle ore 14.20. Le qualifiche della Coppa Shell inizieranno alle ore 12.20, mentre quelle di Coppa Shell Am alle ore 12.45, con bandiera verde di Gara 2 per entrambe le classi alle ore 15.30. Tutte le sessioni saranno visibili in diretta, gratuitamente e con commento in lingua inglese, sul sito live.ferrari.com e sul canale YouTube “Ferrari”. In Italia le gare saranno trasmesse anche dalla piattaforma Sky.