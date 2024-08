A Spa vittorie di Donno e Grouwels. Engstler e Sartingen primi campioni 2023

Trofeo Pirelli. Grazie ad una prova determinata, Eliseo Donno riesce a trasformare la pole position, conquistata in qualifica con il tempo di 2’21”346, nella sua quinta vittoria stagionale, contenendo con successo i tentativi di rimonta del suo più diretto inseguitore anche in classifica generale, Thomas Fleming (HR Owen – FF Corse), alla fine secondo e ora staccato di 28 punti dal leader. Il salentino, al suo debutto sul circuito delle Ardenne, dopo un’ottima partenza e una fase di Safety Car per il ripristino della pista a seguito di un’uscita senza conseguenze nelle retrovie, ha mantenuto il vantaggio in testa alla gara, conquistando anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in 2’24”274. Ad accompagnare i due giovani duellanti sul podio è l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), che precede Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) e Szymon Ładniak (Gohm – Scuderia GT).

Il primo campione 2023 del Ferrari Challenge Europe arriva dal Trofeo Pirelli Am, dove Franz Engstler completa la sua rincorsa al titolo con un’altra giornata perfetta. Dopo la pole position del mattino, con il tempo di 2’23”715, il tedesco ha avuto la meglio su Hendrik Viol (Scuderia Praha), secondo, e Claus Zibrandtsen (Formula Racing), terzo, e ha conquistato l’ottavo successo stagionale, con il miglior tempo sul giro in 2’26”919. Ai piedi del podio si ferma Enzo Potolicchio (Ferrari of Central Florida), autore di una prova positiva, con alcuni giri in testa.