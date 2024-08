Ludwig e Gostner in trionfo a Portimão

Trofeo Pirelli. Primo successo stagionale per Luca Ludwig che dopo il terzo e secondo posto di Jerez sale il gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle il poleman Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), autore del giro più veloce in qualifica in 1’41”901. L’azione decisiva arriva alla ripartenza dopo una fase di Safety Car, chiamata in pista in seguito ad un’uscita senza conseguenze di Dylan Medler (Pellin Racing). Il tedesco riesce a prendere la scia di Altoè e a completare il sorpasso decisivo, mantenendo poi la testa fino alla bandiera a scacchi. A Ludwig va anche il punto supplementare per il miglior crono in gara, in 1’42”997, mentre alle spalle di Altoè si piazza Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team).

Duelli avvincenti anche nel Trofeo Pirelli Am, che vede il trionfo, il secondo consecutivo, di Claus Zibrandtsen partito dalla pole position. Ceduta la testa della classifica solo per alcuni giri ad Andrew Morrow (Charles Hurst), il danese riesce a riconquistare la vetta e a tagliare per primo il traguardo anche con il miglior tempo sul giro della classe. Terzo posto per Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).