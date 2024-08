Ferrari Challenge Europe al Mugello: uno spettacolo visibile in tutto il mondo

Il primo round della 32esima stagione del Ferrari Challenge Europe prende il via dal circuito del Mugello nel fine settimana. Dopo le sessioni libere di mercoledì, giovedì e venerdì, si entra nel vivo sabato con le sessioni di qualifica della Coppa Shell & 488 alle ore 9.00, del Trofeo Pirelli e Am alle ore 10.00 e della Coppa Shell Am alle ore 11.00. Le prime gare si disputeranno nella stessa sequenza di classe alle ore 14.00, 15.10 e 16.20 sulla distanza di 30 minuti (+1 giro). Domenica 5 maggio il programma si ripete con gli stessi orari.

Ferrari Challenge Europe in streaming e tv

Le qualifiche e le gare dal Mugello saranno trasmesse, come sempre, in streaming con commento in lingua inglese su live.ferrari.com e sul canale ufficiale di Ferrari su YouTube.

In Italia, la piattaforma Sky trasmetterà le tre corse di sabato in diretta sul canale Sky Sport Arena dalle ore 14.00 (la prima gara di Coppa Shell sarà in simulcast su Sky F1). Sempre in diretta anche le tre prove di domenica su Sky F1.

Sky Germania e Sky Regno Unito si uniscono a Sky Italia fornendo una copertura completa dell’evento. Nel Regno Unito le gare, sia sabato sia domenica, saranno in diretta alle ore 12.50 e alle ore 14.00 (ora locale) sul canale Sky Sports F1, in Germania invece saranno trasmesse in differita martedì su Sky Sport F1.

In Cina, il Ferrari Challenge sarà visibile su un nuovo canale dedicato al motorsport sui social media Douyin, WeChat e Xiao Hong Shu. In Sud America, Speedsport1 continua a trasmettere tutte le gare in diretta, mentre DirecTV e Fox Sports Mexico trasmettono ampie Highlights in lingua spagnola. Nei Paesi del Nord Europa, Ungheria, Paesi Bassi e Polonia tutte le corse saranno in diretta sull’emittente ViaPlay.