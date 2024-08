Ferrari Challenge Europe, al Mugello da campioni

Sono due i piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si presenteranno all’appuntamento del Mugello già certi di un titolo ottenuto nella stagione corrente della serie continentale. Si tratta di Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing) e Axel Sartingen (Lueg Sportivo - Herter Racing), già matematicamente vincitori nel Trofeo Pirelli Am e nella Coppa Shell, i quali proveranno a impreziosire un’annata vincente puntando al titolo iridato nelle Finali Mondiali in scena domenica 29 ottobre.

Dopo il successo in Coppa Shell nel 2022, nel primo anno che l’ha visto al via nel monomarca del Cavallino Rampante, Engstler è approdato nella classe Trofeo Pirelli Am, continuando a collezionare ottimi risultati. Un ruolino di marcia, quello del portacolori del team Charles Pozzi GT Racing, che alla vigilia dell’evento italiano include nove vittorie, un secondo posto, cinque pole position e sette giri veloci nell’arco delle 11 prove disputate.

“È tutto incredibile: sono diventato campione per la seconda volta. E sono riuscito a confermarmi quest’anno, dopo essere passato dalla Coppa Shell alla classe Trofeo Pirelli Am”. Così Engstler ha salutato il titolo dopo il successo decisivo di Spa-Francorchamps a metà settembre.

Continua a sventolare la bandiera tedesca in Coppa Shell grazie al titolo ottenuto quest’anno da Axel Sartingen, che succede proprio a Engstler nell’albo d’oro di classe. Il pilota del team Lueg Sportivo - Herter Racing, alla sua quarta stagione nel monomarca del Cavallino Rampante, ha firmato cinque vittorie, due secondi – incluso quello nella gara disputata a Le Mans quale evento di supporto della 24 Ore, vinta dalla Ferrari 499P numero 51 -, e due terzi posti.

Salendo sull’ultimo gradino del podio nella prima gara disputata a Spa-Francorchamps Sartingen ha avuto la matematica certezza del titolo, per il quale è risultato essenziale il doppio successo siglato nel round precedente all’Estoril. Alla vigilia del round del Mugello la stagione del pilota tedesco è impreziosita anche da quattro pole position e altrettanti giri veloci in gara. “Il Ferrari Challenge è un campionato importante e non è stato per niente facile vincere nella mia classe”, ha detto Sartingen.