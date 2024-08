Una entry list con ben 70 iscritti inaugura nel fine settimana all’Autodromo del Mugello la stagione 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, uno dei più longevi, competitivi e apprezzati campionati monomarca, che raggiunge il circuito di Scarperia per la 43esima volta nella sua storia (16 delle quali in occasione delle Finali Mondiali).

Grande attesa per il debutto europeo della Ferrari 296 Challenge, la nona vettura protagonista nelle 32 edizioni della serie, la prima a montare un motore V6, da 700 Cv, che permette di raggiungere una potenza specifica pari a 234 cavalli al litro.

Cinque le classi in cui si suddivideranno i piloti: come sempre Trofeo Pirelli e Am, Coppa Shell e Am, alle quali si aggiungerà la 488 Challenge Evo, categoria creata ad hoc per chi ha scelto di correre con questo modello. In tutte troveranno spazio un mix di giovani promesse del motorsport e gentleman driver, pronti a competere, in sei round, sui circuiti più iconici del Vecchio Continente prima delle Finali Mondiali di Imola del prossimo ottobre.

Trofeo Pirelli. Un nutrito parterre di giovani talentuosi piloti si sfiderà nelle classi principali del Ferrari Challenge, con l’ambizione di ripercorrere le gesta di campioni come Nicklas Nielsen e Thomas Neubauer che, dopo essersi distinti per i risultati ottenuti nel monomarca del Cavallino Rampante, sono oggi protagonisti nei principali campionati a ruote coperte nelle vesti di piloti ufficiali della Casa di Maranello. Tra i partecipanti del primo round ci sarà anche il giovane Andrew Morrow (Charles Hurst), campione in carica del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, che ha già preso parte al primo impegno della serie britannica a Brands Hatch. Si affaccia per la prima volta invece Jean-Luc D’Auria, pilota del team Emil Frey Racing con il quale condivide altri impegni nel motorsport sempre con Ferrari.

A fronteggiarli troveranno piloti di lungo corso, come il toscano Max Mugelli (CDP – Eureka Competition), Philipp Baron (Gohm Motorsport – Baron Racing Team), con all’attivo già 5 titoli nel Ferrari Challenge tra il 2008 e il 2013, Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) e Franz Engstler (Gohm Motorsport – Engstler), quest’ultimo capace di due titoli in due anni in Coppa Shell e Trofeo Pirelli Am ed oggi approdato nella classe più alta del campionato con altrettante ambizioni di successo. Tra i partenti anche l’ex pilota di Formula 1 Timo Glock (Autohaus Ulrich).

Tra gli Am saranno al via diversi protagonisti dell’ultima edizione, tra i quali il tedesco Hanno Laskowski (Emil Frey Racing) e Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport) decisi a raccogliere l’eredità di Engstler, al fianco di un folto gruppo di debuttanti, come la giovane Laura Villars (Zénith Scuderia).

Coppa Shell. Sfida tra volti noti e nuove leve anche in Coppa Shell, dove si ripresentano al via, tra gli altri, Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), vincitrice del round di Le Mans nel 2023, Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Haupt Racing Team), James Weiland (Rossocorsa), già protagonista quest’anno nella serie Japan e North America, e Fons Scheltema (Kessel Racing), quest’ultimo alla ventesima partecipazione nel Ferrari Challenge, accanto al vincitore della classe Am 2023, Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba).

Con quattro italiani e tre tedeschi come nazionalità più rappresentate sono 19 gli iscritti nella classe Am, dove gareggeranno piloti provenienti da 13 Paesi.

488 Challenge Evo. Sono otto i piloti iscritti al round del Mugello che hanno deciso di affrontare la stagione con la 488 Challenge Evo, che faranno parte di una classe creata appositamente e che scenderanno in pista insieme agli avversari della Coppa Shell.

Ferrari 296 Challenge. Presentata alle Finali Mondiali dello scorso ottobre proprio al Mugello, la 296 Challenge è, come detto, la nona vettura protagonista del monomarca del Cavallino Rampante, al suo esordio nella serie europea (in quella nordamericana ha debuttato lo scorso fine settimana in Texas al Circuit Of The Americas). Derivata dalla 296 GTB stradale, rispetto a questa la vettura da competizione monta un motore de-ibridizzato, dunque privo del propulsore elettrico e della batteria ad alto voltaggio, una scelta che ha permesso di limitare il peso complessivo a 1.330 chilogrammi a secco ed aumentarne la potenza.

Programma. Dopo le sessioni libere di mercoledì, giovedì e venerdì, il fine settimana entra nel vivo sabato 4 maggio con le sessioni di qualifica della Coppa Shell & 488 alle ore 9.00, del Trofeo Pirelli e Am alle ore 10.00 e della Coppa Shell Am alle ore 11.00. Le prime gare si disputeranno nella stessa sequenza di classe alle ore 14.00, 15.10 e 16.20 sulla distanza di 30 minuti (+1 giro). Domenica 5 maggio il programma si ripete con gli stessi orari. Le qualifiche e le gare dal Mugello saranno trasmesse in streaming su live.ferrari.com e sul canale ufficiale di Ferrari su YouTube con commento in lingua inglese (gli orari indicati sono locali).