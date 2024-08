Fast Lane: Germana Tognella

E’ il tuo debutto nel Ferrari Challenge, come sei arrivata qui?

“Sono una persona che ha sempre bisogno di trovare un modo per sfidare sé stessa, in passato l’ho fatto in altri sport come quello della vela, per esempio. Oggi ho trovato nel Ferrari Challenge pane per i miei denti, perché è molto più di una sfida. Sono approdata qui grazie a un amico che fa parte del Ferrari Club Challenge: l’anno scorso l’ho accompagnato a Spa e mi hanno fatto salire in auto accanto a un coach. Mi sono detta: questa cosa mi piace!”

Un’esperienza del tutto nuova, quali sono le tue aspettative?

“Innanzitutto divertirmi, è la cosa che mi interessa di più. Per quanto riguarda la pista, invece, per ora non ho aspettative precise se non migliorare ogni volta”.

Che ambiente hai trovato nel Ferrari Challenge?

“Sono gentleman decisamente agguerriti, un ambiente molto divertente. E’ forte la presenza maschile, anche se ci sono altre ragazze che corrono. Comunque, sono tutti stati gentili come me e devo ammettere che mi sono trovata bene: è un ambiente molto familiare”.

Come ti prepari in vista di una gara?

“Sinceramente non mi preparo più di tanto, so che dovrei dirlo a bassa voce ma è proprio così! Attività fisica poca, lo ammetto. Senza dubbio, prima di scendere in pista, cerco di mangiare leggero, eliminando vino e alcolici”.

Come trascorri gli attimi prima di correre?

“Prima di salire in auto entro nella mia bolla: mentre vado a cambiarmi e mi avvio verso gli spogliatoi, in quei momenti inizio a ripensare alla pista. E poi ho un mio rituale: il momento in cui mi sciolgo i capelli per metterli nella tuta e poi infilo il casco. Questo processo deve svolgersi secondo precisi movimenti, sempre allo stesso modo, iniziando con lo spostare i capelli verso destra, tanto per intenderci!”.