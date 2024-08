F1 Clienti e Programma XX in scena al Circuit of the Americas

Il primo Ferrari Racing Days della stagione 2023 va in scena al Circuit of the Americas, in Texas, che nel fine settimana del 23 aprile farà da cornice alle attività di F1 Clienti e del Programma XX all’interno di un evento che sarà arricchito dal secondo round del Ferrari Challenge North America. Per la prima volta dal 2018 i FRD tornano sotto i riflettori sull’avveniristico tracciato lungo 5,513 chilometri caratterizzato da 20 curve.

L’impianto inaugurato nel 2012, che ospita una delle tappe del Campionato del mondo di Formula 1, accoglierà alcune monoposto e sport prototipi che hanno scritto la storia del Cavallino Rampante. Tra queste una F150 che nell’annata 2011 prese parte al Mondiale F1, guidata da Fernando Alonso – che ottenne quell’anno un successo in occasione del GP d’Inghilterra a Silverstone –, il cui nome è un omaggio al 150° anniversario dall’Unità d’Italia. Saranno invece 11 le hypercar sviluppate a Maranello specificamente per le attività non agonistiche in pista che danno forma all’esclusivo Programma XX dalla 599XX alla 599XX Evo, dalla FXX Evo alla FXX K Evo.