F1 Clienti e Programma XX di scena a Goodwood

Il Cavallino Rampante partecipa alla trentesima edizione del Festival of Speed di Goodwood, a Chichester, nel Regno Unito, da giovedì 13 a domenica 16 luglio. L’evento avrà tra le protagoniste la Ferrari 499P, l’Hypercar vincitrice alla 24 Ore di Le Mans e in grado di collezionare cinque podi in altrettante gare del FIA WEC 2023, che sarà esposta insieme ad altri prototipi che hanno scritto la storia della Casa di Maranello. Ferrari esporrà inoltre una serie di vetture F1 Clienti e del Programma XX, oltre a differenti auto stradali inclusa la Daytona SP3, la SF90 Spider, la 812 Competizione, la 296 GTS e la Ferrari Roma.

F1 Clienti. Le vetture della Casa di Maranello impegnate nelle attività dinamiche lasceranno il Paddock F1, dove rimarranno esposte per l’intero arco della manifestazione, in diverse occasioni con al volante Marc Gené, Scuderia Ferrari Ambassador e alcuni clienti (venerdì 14 luglio dalle 10.45 e dalle 14.20; sabato 15 dalle 12.35 e dalle 15.35; domenica 16 dalle 10.35 e dalle 13.15).

Sono tre le monoposto che faranno risuonare la melodia del proprio motore con al volante i piloti del Cavallino Rampante. La Ferrari F60 che gareggiò nel 2009 mossa da un motore V8 da 2.398 cc abbinato a un cambio a sette rapporti. Il nome della vettura omaggiava la settantesima partecipazione della Casa di Maranello nel Campionato del mondo nella prima stagione nella quale il regolamento prevedeva l’introduzione del sistema di recupero dell’energia noto come KERS.

Inoltre saranno di scena due esemplari di Ferrari SF71H (2018), la monoposto ibrida che monta una power unit composta da un motore termico V6 da 1,6 litri, un motogeneratore collegato al turbo (MGU-H) e due motogeneratori cinetici collegati alla trasmissione (MGU-K), la prima Ferrari ad adottare il sistema di protezione del pilota “Halo”.

Programma XX. Sono due i modelli che saranno sotto i riflettori nel Regno Unito impegnate nell’attività dinamica (giovedì 13 luglio dalle 16.40; venerdì 14 dalle 12.20 e dalle 17.50; sabato 15 dalle 9.10 e dalle 16.20; domenica 16 dalle 11.15 e dalle 17.50). Al volante vi saranno anche i piloti ufficiali Antonio Giovinazzi e Miguel Molina.

La Ferrari 599XX che monta un iconico propulsore V12 in posizione anteriore in grado di sprigionare 750 cavalli e 700 Nm di coppia. E la Ferrari FXX-K Evo, la più recente tra le Hypercar utilizzabili solo in pista - non in eventi agonistici –, il modello che grazie all’adozione del motore 12 cilindri da 6.262 cc e dell’unità elettrica è in grado di erogare 1.050 Cv con una coppia di 900 Nm (tutti gli orari sono locali).