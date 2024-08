Esordio positivo per la 499P Modificata

Il debutto in società della 499P Modificata si è concluso con successo all’Autodromo Internazionale del Mugello dove la vettura derivata dalla 499P che disputa il mondiale endurance è stata impegnata nel primo appuntamento del programma Sport Prototipi Clienti.

Sul tracciato che ha visto numerose sessioni di sviluppo della vincitrice della 24 Ore di Le Mans del Centenario, il secondo esemplare consegnato ad un cliente è stato protagonista di una intensa tre giorni di attività in pista.

“La prima volta della 499P Modificata in uno degli eventi ufficiali Ferrari è un momento speciale” spiega Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, “perché diamo modo ad uno dei nostri clienti di guidare una vettura derivata direttamente da quella che sta disputando il mondiale endurance nella classe regina”.

La sport prototipo di Maranello è scesa in pista assieme alle monoposto di F1 Clienti inanellando molti giri nelle sessioni previste, alternandosi con le vetture dell’XX Programme.

I chilometri del tracciato toscano hanno esaltato le doti telaistiche e aerodinamiche di una vettura che, non limitata dai regolamenti tecnici, ha potuto sfruttare appieno anche i vantaggi della trazione integrale sui saliscendi dell’impianto di proprietà della Ferrari. A consigliare i clienti, oltre a Olivier Beretta che ha contribuito allo sviluppo della 499P Modificata, anche il pilota ufficiale Yifei Ye che ha condiviso le sue emozioni dopo aver portato la 499P numero 83 di AF Corse - che divide con Robert Shwartzman e Robert Kubica – al secondo posto nella classifica riservata ai team indipendenti al termine della prova di apertura del mondiale endurance in Qatar, all’inizio del mese di marzo.

Si chiude con successo pertanto la prima data del nuovo esclusivo programma – non competitivo, come F1 Clienti e XX Programme – che la Casa di Maranello ha concepito per i suoi clienti sportivi che ora proseguirà con le due date sul suolo statunitense, a Sonoma e Laguna Seca, nel mese di maggio.