Nel Trofeo Pirelli, Nobuhiro Imada ha conquistato la pole position, ma è stato costretto a un testacoda quando Yudai Uchida, che era partito secondo in griglia, lo ha raggiunto e, al termine di una manovra non perfetta, le due vetture si sono scontrate. Uchida è passato al comando, anche se poi è stato penalizzato con un drive-through e retrocesso al sesto posto in classifica generale per aver causato l'incidente. La vettura di Imada ha subito danni che lo hanno costretto a rientrare ai box per le riparazioni, facendolo precipitare al 19° posto assoluto, ma è riuscito a prendere la bandiera a scacchi e ad assicurarsi il secondo posto nella sua classe.

Nel Trofeo Pirelli Am Makoto Fujiwara ha ottenuto una splendida vittoria, comandando la corsa fin dall'inizio e concludendo al secondo posto assoluto dietro al vincitore della Coppa Shell Lo. Anche Masato Yoneoka ha ottenuto una vittoria di classe, conquistando il primo posto nella Coppa Shell Am, anch’egli dopo aver disputato una gara di testa dal primo all’ultimo giro.

Il secondo appuntamento del Ferrari Challenge Japan si svolgerà ad Autopolis, nella Prefettura di Oita, dal 5 al 6 maggio.