Dove vedere il Ferrari Challenge da Le Castellet

Quinto appuntamento stagionale per il Ferrari Challenge, che prima della pausa estiva fa visita al circuito del Paul Ricard, nel sud della Francia. Temperature calde e sfide accese mentre si entra nella fase decisiva della stagione. Uno spettacolo da vivere dal vivo, ma anche in diretta tv e streaming grazie all’ampia e diffusa copertura garantita alle sei gare del fine settimana.

In diretta televisiva e streaming. La piattaforma Sky trasmetterà l’appuntamento francese in diretta in Italia su canale MAX, sia sabato sia domenica con il pregara dalle ore 13:45. In differita alle ore 19.30 di sabato e dalle ore 18.30 di domenica nel Regno Unito su Sky Sports F1. Differite anche in Germania su Sky Sport F1 da martedì.

La piattaforma DAZN trasmette in diretta le gare di sabato e domenica in Bulgaria, in Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Spagna e Francia, oltre a Coresa del Sud. In diretta anche su ViaPlay in Islanda, Olanda, Norvegia, Polonia.

Negli Stati Uniti, diretta televisiva su SpeedSport1 e su BeIN Sports in Middle East, Honk Kong e Indonesia.

In streaming verranno trasmesse le gare in Cina sulla piattaforma Xiao Hong Shu.