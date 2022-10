Donno ed Engstler trionfano a Imola. Clarke e Musial Jr campioni della serie americana

Si concludono all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola la serie Europe e quella North America del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2022, con gli occhi già rivolti alla giornata di domani e all’atteso appuntamento con le Finali Mondiali.

Nel giorno in cui il campionato continentale festeggia la seconda vittoria dell’anno nel Trofeo Pirelli del giovane Eliseo Donno (CDP – Best Lap) e celebra l’ennesimo successo del campione della Coppa Shell, Franz Engstler (Scuderia GT), la serie a stelle e strisce consacra altri due vincitori assoluti: Jeremy Clarke (Ferrari of Beverly Hills) nel Trofeo Pirelli dove Manny Franco (Ferrari Lake Forest) concede il bis, e Dave Musial Jr. (Ferrari Lake Forest) che conclude terzo la prova di oggi vinta da Dylan Medler (The Collection).

Nella Coppa Shell North America vittoria per Omar Balkissoon (Ferrari Fort Lauderdale) e Tony Davis (Continental Autosports) nella classe Am.

Trofeo Pirelli Europe. Eliseo Donno (CDP - Best Lap) centra la sua seconda vittoria nella serie europea, regolando Doriane Pin (Scuderia Niki - Iron Lynx) e Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage).

Il pilota italiano, partito dalla prima posizione in griglia, ha resistito agli attacchi della campionessa fino all’ingresso della Safety Car, chiamata per rimuovere una vettura finita in un punto pericoloso, che ha congelato la gara fino al traguardo.

Tra gli Am, vittoria di Marco Pulcini (Al Tayer Motors) che sfrutta l’uscita di scena di Fons Scheltema (Kessel Racing), penalizzato da un drive through per un contatto con un altro pilota, per confermarsi al secondo posto nella graduatoria finale della classe, alle spalle del già proclamato vincitore Ange Barde (SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST). Terzo posto finale per Nicolò Rosi (Kessel Racing), vincitore di Gara 1.

Insieme a Pulcini salgono sul podio dell’ultima corsa della stagione Christian Brunsborg (Formula Racing) e Hanno Laskowski (Riller & Schnauck - ZvO Racing).