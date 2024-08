Donno e Kirchmayr vincono anche sul bagnato a Spielberg

Coppa Shell. Ernst Kirchmayr bissa il successo di ieri, in una prova condizionata dalla forte pioggia che ha ripreso a scendere con intensità poco prima del via, con asfalto bagnato e scarsa visibilità. Dopo alcuni giri disputati dietro la Safety Car, alla bandiera verde l’austriaco del team Baron Motorsport mantiene la leadership, guadagnata grazie al miglior crono in qualifica, respingendo con successo i tentativi di rimonta dei principali inseguitori. La Safety Car torna in pista a metà gara per un’uscita senza conseguenze di Corinna Gostner (CDP – MP Racing) e, subito dopo, per un contatto nelle posizioni di testa della classe Am, accompagnando i piloti fin sotto alla bandiera a scacchi, dove passano nell’ordine Kirchmayr, autore anche del giro più veloce, Alexander Nussbaumer (Gohm – Scuderia GT) e Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo).

Nella Coppa Shell Am, il successo va a Martinus Richter, che transita per primo al traguardo precedendo Tommy Lindroth (Baron Motorsport), che sale un gradino del podio rispetto alla corsa di sabato e Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing), terzo, autore della migliore prestazione sul giro in gara. Un contatto alla ripartenza dopo una Safety Car tra Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) e il leader Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), costa al giapponese una penalizzazione di 25 secondi che lo retrocede in decima posizione finale, mentre il pilota di Singapore, partito dalla pole, chiude tredicesimo.