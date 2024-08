Cronache dal paddock di Misano

Fan danesi. Non sono solo i piloti di casa, però, ad avere il proprio seguito di tifosi. Venerdì e sabato nel paddock si nota un nutrito gruppo di supporter con maglietta numero 10 sulle spalle. Il loro riferimento? Né Messi né Maradona, ma Kim Eriksen (Formula Racing) che scende in pista con quel numero sulla portiera. Per il danese non poteva che arrivare la posizione numero 10 in Gara 1 del Trofeo Pirelli Am, prima di lasciare il tracciato romagnolo senza prender parte alle prove della domenica.

Buone le prime. Round di esordi quello di Misano, con molti piloti alla prima apparizione assoluta nel Challenge ed altri al rientro. Non dimenticherà il fine settimana romagnolo Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) che dopo il settimo posto di Gara 1 del Trofeo Pirelli, vince la seconda prova anche con un po' di fortuna, tra squalifiche ed uscite di pista dei piloti che lo precedevano, ma grazie a tanta determinazione e sicuro talento.

Per il giovanissimo potentino Rocco Mazzola (Radicci Automobili), campione 2022 nell’italiano Gran Turismo GT Cup nella serie Sprint in classe Pro Am, la prima volta nel Challenge vale un quinto ed un secondo posto nel Trofeo Pirelli, con due straordinarie rimonte di 14 e 18 posizioni dalla griglia.

Buon rientro per Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport) dopo alcune partecipazioni nel 2022: per l’ex pilota di Formula 1 una quinta e una terza posizione nel Trofeo Pirelli.

Nella Coppa Shell Am, infine, festeggia al meglio il ritorno nel Challenge, Martinus Richter (MERTEL Motorsport), con il successo in Gara 2.

Il giro del mondo. Tra i più sorprendenti debuttanti del monomarca europeo c’è sicuramente Kirk Baerwaldt (Kessel Racing), che a Misano porta a casa una vittoria, un quinto posto e una pole nella Coppa Shell Am, dopo i due terzi posti di Valencia. Originario di Singapore, Kirk ha vinto il titolo 2021 della Coppa Shell Am nella serie North America ed ora è sbarcato con successo nel Vecchio Continente. Staremo a vedere dove può arrivare.

Coppa Team. Non solo la sfida tra i piloti anima il campionato, ma anche quella tra i team. Dopo due round, a guadagnare la testa della classifica è lo squadrone svizzero di Kessel Racing davanti a Charles Pozzi GT Racing, che può contare in particolare sui punti ‘pesanti’ di Franz Engstler. Al terzo posto provvisorio troviamo Radicci Automobili, con sei lunghezze di vantaggio sul nuovo team di Emil Frey e sette su Lueg Sportivo Herter Racing, per cui preziosi sono i ripetuti successi di Axel Sartingen.