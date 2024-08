Conclusa la due giorni al Mugello per XX Programme e F1 Clienti

Le sonorità uniche dei propulsori a otto e dieci cilindri delle monoposto di F1 Clienti, affiancate da quelle dei dodici delle vetture dell’XX Programme, hanno trovato il loro teatro d’ascolto nel circuito del Mugello, sede del secondo appuntamento stagionale dei due tra i più esclusivi programmi clienti Ferrari.

F1 Clienti. Le protagoniste dei campionati del mondo di Formula 1 degli anni 2000 si sono alternate in pista nell’arco di due giorni, sotto gli occhi attenti dei due tutor di eccezione come Marc Gené e Olivier Beretta, con sette monoposto impegnate lungo i 5,2 km dell’impianto toscano. Le F2007 con il numero 5 e 6, guidate all’epoca rispettivamente da Felipe Massa e da Kimi Räikkönen, ma anche la F138 numero 3 di Fernando Alonso con il loro 8 cilindri hanno catturato l’attenzione dei presenti, non di meno della F2004 e delle F10 e le F60.



XX Programme. Come sempre speciali, invece, le frequenze dei propulsori a 12 cilindri che caratterizzano le vetture dell’XX Programme, con 17 esemplari attivi nel corso delle giornate di prove non cronometrate. L’aerodinamica sofisticata e i controlli elettronici e attivi di questi gioielli tecnologici, hanno trovato attuazione concreta sull’impegnativo tracciato del Mugello. Nonostante il cielo coperto e temperature non calde, i clienti si sono messi alla prova al volante delle FXX-K Evo, che sono risultate le più numerose nelle dieci sessioni di prove libere previste nell’evento, oltre che delle 599XX e FXX, anche nelle rispettive versioni Evo.



Come da tradizione, la cena di gala offerta in onore dei clienti è stata organizzata in una location esclusiva come quella del Palazzo Portinari-Salviati, a due passi dal Duomo e dagli Uffizi, che fu la casa di Beatrice Portinari, musa di Dante Alighieri.



Appuntamenti. Il calendario prevede il prossimo appuntamento dedicato a F1 Clienti e Programmi XX in California, negli Stati Uniti, nel mese di maggio, a Sonoma e Laguna Seca. Il circuito famoso per il “cavatappi” sarà anche la sede dei Ferrari Racing Days quando le 296 Challenge del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America si sfideranno per la seconda prova stagionale.