Le voci dei vincitori di Gara 2 al Mugello

Il primo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe si chiude con il successo di Bence Valint nel Trofeo Pirelli e di Henrik Viol nella classe Am. Vittorie per Henry Hassid in Coppa Shell e Zois Skrimpias in Coppa Shell Am. Andreas Bøgh-Sorensen è primo tra i piloti al volante delle 488 Challenge Evo. Sentiamo la voce dei vincitori.

Oltre ad esprimere la soddisfazione per la vittoria, Bence Valint parla delle differenze tra la 296 Challenge e la 488 Challenge Evo. Grande gioia per Hendrik Viol al primo successo nel Ferrari Challenge.

Per Henry Hassid, che ringrazia il team per l’ottimo lavoro, si tratta del rientro dopo alcuni anni di assenza nel Ferrari Challenge. Prima vittoria in assoluto per Zois Skrimpias, alle prime gare automobilistiche, che manifesta tutta la sua gioia.

Andreas Bøgh -Sorensen, oggi al volante della 488 Challenge Evo racconta la grande emozione per il primo successo.