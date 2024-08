Snetterton è uno di quei circuiti a cui un pilota lega inevitabilmente ricordi. C’è chi, su questo asfalto che ha ospitato il primo round della stagione, ha corso la prima gara, chi ha ottenuto la prima vittoria della propria carriera. Anche perché il tracciato di Norfolk è uno dei più tecnici. A rettilinei dove tutto può accadere, come Bentley Straight e Senna Straight, si alternano curve che richiedono la massima concentrazione, come la temuta Coram. Ma in definitiva Snetterton è anche uno dei circuiti più divertenti, dove le possibilità di sorpasso non mancano.