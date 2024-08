Cronache dal paddock di Silverstone

Riposati e ricaricati dalla pausa estiva, 17 piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK sono tornati in pista a Silverstone per affrontare il penultimo appuntamento della stagione in vista del gran finale in programma dal 15 al 17 settembre a Spa-Francorchamps, in Belgio, in concomitanza con una tappa della serie europea.

A margine dell'evento principale, a Silverstone c'è stata molta attività in tutto il paddock. I fan, accorsi numerosi durante tutto il fine settimana, hanno avuto l'imbarazzo della scelta dentro e fuori la pista: dalle esibizioni delle vetture di F1 Clienti e di Programma XX, alla gamma Ferrari, comprese alcune vetture della serie speciale, come la Daytona SP3. I piloti del Ferrari Challenge sono stati raggiunti anche da due ospiti speciali: il vincitore della 24 Ore di Le Mans James Calado con la Ferrari 499P numero 51, impegnato nel fine settimana anche come Race Advisor, e Nicklas Nielsen, pilota dell'altra Hypercar, la numero 50, sempre impegnata nel FIA World Endurance Championship.

2024. Calado e Nielsen hanno partecipato anche alla cena di gala organizzata all’interno del circuito di Silverstone, dove è stato svelato il calendario della prossima stagione di F1 Clienti e Programma XX.

C’è sempre una prima volta. Il nuovo arrivato nella serie, Chris Smith (Graypaul Birmingham), si è impegnato a fondo dentro e fuori la pista, e questo fine settimana, ha potuto dimostrare quanto sia migliorato, conquistando la prima vittoria della stagione nella Coppa Shell (primo posto in Gara 1). "Durante l'estate mi sono impegnato molto per migliorare la mia forma fisica, che ora sta dando i suoi frutti, quindi sta funzionando davvero" ha detto il pilota britannico.

Prima volta, suo malgrado, anche per Paul Hogarth (Stratstone Manchester) che non è riuscito ad arrivare al traguardo nelle due gare di Silverstone. Dopo un avvio perfetto del campionato, con cinque vittorie consecutive, il rappresentante del team Stratstone Manchester non è riuscito a tagliare il traguardo in entrambe le gare, a causa di errori e incidenti che gli hanno fatto perdere anche la testa della classifica della Coppa Shell, guidata ora da Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) con 4 punti di vantaggio. Nel Trofeo Pirelli, invece, dopo essere arrivato tre volte al quarto posto, Faisal Al-Faisal (HR Owen) è riuscito finalmente a salire sul podio, conquistando la terza piazza in Gara 1 a Silverstone al termine di una bella rimonta.

Sognando Daytona. Nel paddock gli ospiti hanno potuto ammirare alcuni degli esemplari più rari della Ferrari: non meno di tre Daytona SP3, una Monza SP2 e una LaFerrari, solo per citarne alcune.

SF90XX. La nuovissima Ferrari SF90XX Stradale, ammirata a Silverstone, ha fatto la sua prima apparizione pubblica nel Regno Unito in un contesto perfetto. La vettura rappresenta una versione speciale omologata per l’uso stradale ispirata al Programma XX. Le sue performance vengono esaltate dai 30 cv in più rispetto alla SF90 Stradale. Una delle caratteristiche principali, oltre alla sua straordinaria tecnologia, è il ritorno della prima ala fissa di serie, un elemento che mancava dai tempi dell’iconica Ferrari F50.

Benvenuti in famiglia. I nuovi tecnici dell'assistenza e i consulenti del servizio clienti Ferrari sono stati invitati a Silverstone per ricevere i loro certificati dopo aver completato il programma di apprendistato. Anche se sono pienamente qualificati, il loro viaggio in Ferrari è appena iniziato, poiché completeranno un'importante formazione nel corso della lunga carriera che li attende.