Morrow e Hogarth: doppietta e leadership in campionato

Qualifiche 2: Andrew Morrow (Charles Hurst Belfast) ha fatto segnare la pole per Gara 2 con uno strepitoso 1:51.448, battendo il record sul giro del Ferrari Challenge UK sul circuito di Snetterton. Il vincitore della Coppa Shell di sabato, Paul Hogarth (Stratstone Manchester), ha seguito l'esempio, risultando il più veloce della classe con un 1:54.729.

H. Sikkens (HR Owen) ha occupato la prima posizione del Trofeo Pirelli per i primi 10 minuti della sessione di qualifica, prima di cedere il passo a Morrow che, con gomme fresche, ha trovato subito il miglior crono. Sikkens ha optato per la stessa strategia, montando pneumatici nuovi a 10 minuti dalla fine, senza però riuscire a superare il pilota del team Charles Hurst Belfast. Carl Cavers (Graypaul Nottingham) ha fatto registrare il terzo miglior tempo, copiando l’ordine di arrivo di Gara 1.

In Coppa Shell, Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) ha dovuto interrompere la sua sessione in anticipo a causa di un danno alla vettura, lasciando a Paul Hogarth (Stratstone Manchester) la pole position (1:54.729). A soli 2 decimi si è piazzato Stuart Marston (Maranello Sales Egham), alla sua seconda stagione nella serie, motivato a fare bene anche in Gara 2 dopo il terzo posto nella prima corsa. Robert Rees (Dick Lovett Swindon) è stato il più veloce tra i nuovi arrivati, mentre Paul Rogers (JCT600 Leeds) non ho potuto prendere parte alle attività in pista della domenica a causa di un colpo ricevuto in Gara 1 che ha messo fuori causa la sua vettura. Marcos Vivian (Maranello Sales), nonostante fosse rimasto coinvolto in un incidente in Gara 1, è riuscito a prendere parte alle qualifiche.

Gara 2. Il protagonista del fine settimana è sicuramente Morrow che ha fatto due su due, imponendosi nelle due prove del Trofeo Pirelli, così come Hogarth che ha centrato una doppietta nella Coppa Shell.

Trofeo Pirelli. Alla partenza, Morrow è passato in testa alla curva 1, mentre Sikkens ha superato Cavers al tornantino, andando a prendersi la seconda posizione. Morrow ha approfittato dalla battaglia tra Sikkens e Cavers per accumulare un vantaggio di 4 secondi in altrettanti giri. Alle spalle dei primi tre, Faisal al Faisal (HR Owen London) e John Dhillon (Graypaul Nottingham) hanno lottato per il quarto posto per tutto il resto della gara.

Come accaduto in Gara 1, la Safety Car è intervenuta in seguito a un contatto in fondo allo schieramento e Morrow ha visto svanire i suoi 6,6 secondi di vantaggio, offrendo a Cavers e Sikkens una nuova possibilità per portarsi al comando. Alla ripartenza, avvenuta a meno di 10 minuti dalla fine, il leader ha gestito la situazione e ha ripristinato rapidamente il distacco mantenendolo fino alla bandiera a scacchi.

La battaglia per il quarto posto si è accesa quando Faisal, alla ricerca di punti, ha superato Dhillon alla curva Ritchies in un avvincente testa a testa, per poi perdere la posizione poco dopo. Morrow ha quindi tagliato il traguardo con sette secondi di vantaggio sul gruppo, firmando la sua personale doppietta, mentre Cavers e Sikkens hanno concluso rispettivamente secondo e terzo.

Coppa Shell. Il poleman Hogarth sognava la doppietta a Snetterton ma a rendergli il compito difficile è stato Marston che alla partenza è andato subito all’assalto, diventando il leader della classe alla curva 6. Nel frattempo, si accendeva il duello per il terzo posto tra Jonathan Satchell (HR Owen London) e Simmerson, quest’ultimo capace di rimontare il gruppo dopo una qualifica non molto positiva. Tra i due ha provato ad inserirsi anche Rees ma, in un tentativo di attacco, ha perso il controllo della vettura finendo in testacoda.

Simmerson è quindi riuscito a prendersi il terzo posto prima che una collisione tra gli esordienti Vivian e Peter Hunter (Stratstone Manchester) richiedesse l’intervento della Safety Car. Poco dopo la ripartenza, Hogarth, approfittando di un errore di Marston, si riportava in prima posizione, mentre Simmerson, provando a respingere gli attacchi di Satchell, finiva in testacoda nelle ultime curve, perdendo il podio nel corso dell’ultimo giro.

Hogarth è quindi passato per primo sotto la bandiera a scacchi per la seconda volta a Snetterton, con Martston secondo e Satchell terzo, al suo primo podio della stagione.

Classifica del Trofeo Pirelli. Dopo la prima prova Morrow è in testa al campionato con 35 punti, mentre Sikkens e Cavers si trovano a pari merito a quota 23.

Classifica Coppa Shell. La doppia vittoria porta Hogarth in vetta con 32 punti, seguito da Marston al secondo posto con 23. In terza posizione, con 19 punti ciascuno, Simmerson e Satchell.

Programma. Il secondo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK si svolgerà tra meno di tre settimane a Oulton Park dal 19 al 20 maggio.