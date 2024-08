Le voci di Gara 2 del Trofeo Pirelli

Dopo spettacolo e colpi di scena ben oltre il traguardo sono Bence Valint e Franz Engstler a festeggiare il successo nelle rispettive classi.

Bence Valint, primo Trofeo Pirelli: “È stata una gara impegnativa dall’inizio alla fine, movimentata e difficile, a differenza della prima. Sono stato fortunato”.

Rocco Mazzola, secondo posto Trofeo Pirelli: “È andata molto bene, non mi aspettavo di andare a podio. Anche perché partivo ultimo dopo i problemi avuti in qualifica. Però i meccanici hanno fatto un ottimo lavoro per sistemare la vettura e sono riuscito a rimontare. Sono contentissimo".

Franz Engstler, vincitore Trofeo Pirelli Am: “Weekend straordinario a Misano: questa mattina le qualifiche sono state eccellenti e ho registrato un tempo perfetto, grazie al quale ho iniziato la gara in prima posizione. La strategia di oggi era quella di tenere un ritmo alto sin dalla partenza così da guadagnare spazio dagli avversari e poter mantenere il controllo della gara. La vettura era perfettamente bilanciata e mi ha consentito di tenere il passo fino alla fine. Ringrazio il mio team che ha eseguito un lavoro straordinario sull’auto, consegnandomela in condizioni perfette. Ora mi concentrerò per il Red Bull Ring che per me rappresenta la gara di casa, infatti, è situato vicino alla mia città natale e, per questo, darò il massimo”.

Nicolò Rosi, secondo Trofeo Pirelli Am: “Oggi è stata una giornata migliore di ieri e, in generale, sono molto contento per come sia andato questo weekend. Sono felice di essere sul podio con il mio amico Hanno Laskowski, in cui ho visto un grande miglioramento. È un campionato che mi dà molta soddisfazione e che è caratterizzato da duelli tra piloti sempre corretti. Ringrazio tutto il team e Ferrari”.

Hanno Laskowski, terzo Trofeo Pirelli Am: "Seconda gara, secondo podio: un grande weekend. Ho avuto qualche problema a gestire le gomme, quindi, non sono riuscito a tenere lo stesso ritmo di Rosi, ma sono felicissimo: é stato un grande weekend".