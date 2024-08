Le voci dal podio di Gara 1 della Coppa Shell a Valencia

Anche nella Coppa Shell non sono mancate le emozioni. A raccontarlo sono gli stessi protagonisti che sono saliti sul podio insieme ai due vincitori di giornata: Axel Sartingen e Paolo Scudieri, al suo primo centro in carriera.

Axel Sartingen, vincitore Coppa Shell: “La partenza è un momento fondamentale, quindi essere in pole position è cruciale. Data la lunghezza della gara, ho cercato di preservare gli pneumatici per non farmi raggiungere e superare dagli avversari. Ho mantenuto la situazione sotto controllo. Alla ripartenza, dopo l’uscita della Safety Car, grazie alle gomme ancora in ottime condizioni ho potuto alzare il ritmo per aumentare la distanza con gli altri piloti. È stata una bella vittoria e ogni punto è importante per il campionato. Ho solo accusato il caldo di Valencia perché sono abituato alle temperature della Germania. Sono certo che anche per gli spettatori sia stata una corsa interessante”.

Manuela Gostner, seconda Coppa Shell: “Sono felice di come è andata la prima gara. Correre a Valencia è sempre difficile. Sono pochi i punti di sorpasso e tutti aspettano che l’avversario possa commettere qualche errore. Per questo è importante partire davanti e spero proprio di conquistare una buona posizione nelle qualifiche di domani per Gara 2”.

Fons Scheltema, terzo Coppa Shell: “È una sensazione fantastica essere qui sotto il sole di Valencia. È stata una gara impegnativa a causa anche delle alte temperature. Infatti, per il caldo e le intense prove dei giorni scorsi, ho avuto qualche piccolo problema a controllare il posteriore della mia vettura. Sono molto felice perché, a distanza di un anno, torno sul podio nella mia prima gara del 2023 e nel mio diciannovesimo anno di presenze nel Ferrari Challenge”.

Paolo Scudieri vincitore Coppa Shell Am: