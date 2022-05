Vincere in casa, di fronte al proprio pubblico: esiste emozione più forte? Non secondo Ange Barde, il pilota della scuderia SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST, che conquista il primo posto in Gara 1 nella classe Pirelli Am.

“Non potrei essere più felice, sono nel mio circuito di casa, davanti a tantissimi fan, l’organizzazione di Ferrari sempre impeccabile: cosa potrei desiderare di più? E’ semplicemente incredibile!”.