Axel Sartingen festeggia il titolo di Coppa Shell

Il terzo posto conquistato sul circuito di Spa-Francorchamps nel penultimo round del campionato consegna ad Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) il titolo di Coppa Shell.

“Sono davvero felice di essere qui e di essere il campione di questa 31esima edizione del Ferrari Challenge: è stato un lungo percorso, un lungo viaggio. Mi sono allenato davvero tanto, per prendere confidenza con la vettura e con ogni circuito che abbiamo affrontato. Questo era il mio anno, sono il campione e sono davvero felice.

Per me è stato davvero sensazionale: nell’ultimo giro sono arrivato a tutta velocità sulla Blanchimont, ho visto i due piloti davanti a me ma non ho mai pensato di attaccarli. Mi sono goduto ogni giro e l'ultimo è stato davvero speciale per me, arrivato a Spa, una pista iconica.

È un campionato importante. Non è facile vincere. Bisogna dare molto. Devi dare il tuo cuore. E sono stato davvero vicino a piangere. Dedico questa vittoria in particolare alla famiglia sportiva di Ferrari. Sono veramente felice”.