Ad Abu Dhabi Kurzejewski vince gara 2 e Yamaguchi festeggia il titolo

Trofeo Pirelli Winter Challenge. Al termine di una gara disputata in notturna, Matt Kurzejewski (Ferrari Westlake), che scattava dalla pole position, è salito sul gradino più alto, difendendo la leadership nell’arco dei 14 giri, e registrando un miglior tempo pari a 1’58’’144. Secondo alla bandiera a scacchi Jeremy Clarke (Ferrari Beverly Hills), già vincitore in gara 1, davanti a Carl Cavers (Graypaul Nottingham).

Coppa Shell Winter Challenge. Tani Hanna (Formula Racing) è tornato a vincere nell’ultimo round di Abu Dhabi. Partito terzo in griglia, primo della propria classe, Hanna ha firmato un miglior tempo sul giro fermando il cronometro su 1’58’’429. Il podio è stato completato da James Geddie e da Maya Hartage, entrambi portacolori di Al Tayer Motors.

Trofeo Pirelli Am APAC. Yudai Uchida (Rosso Scuderia) conclude l’evento di Yas Marina firmando il secondo successo consecutivo, e portando a quota otto i piazzamenti sul podio in questa stagione. In seconda posizione si è classificato Philippe Prette (Blackbird Concessionaires), a lungo in lizza con Uchida nell’arco della prova.

Coppa Shell Asia Pacific. Festeggia Kazuyuki Yamaguchi (Cornes Osaka) che, nonostante abbia concluso Gara 2 in terza posizione, è stato incoronato campione della serie. Alle sua spalle si è classificato Motohiko Isozaki (Cornes Shiba).

Per Yamaguchi, al quarto anno nel monomarca Asia-Pacific, si tratta del secondo successo nella stessa classe, dopo quello registrato nel 2020. La stagione 2022 ha visto il pilota nato nel Paese del Sol Levante salire sul gradino più alto del podio in sei occasioni a Suzuka, Fuji, Mugello - con due vittorie -, Imola e ad Abu Dhabi.

Nella Coppa Shell Am Baby Kei (Cornes Osaka) è stato protagonista della corsa, replicando il risultato che l’aveva visto imporsi nella prima gara. Sul secondo gradino si è piazzato Shigeru Kamiue (European Version).