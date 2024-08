A tu per tu con Nicolò Rosi

Sul circuito Ricardo Tormo, Nicolò Rosi apre la sua terza stagione nel Ferrari Challenge con la scuderia Kessel Racing nel Trofeo Pirelli Am. “Fa sempre molto piacere essere qui e vivere questa atmosfera – racconta alla vigilia delle prime prove al volante della 488 Challenge Evo – È un po' come tornare a casa e non vedo l’ora di scendere in pista”.

Come ti sei preparato in questi mesi?

“Ho cercato di tenermi in forma, con test e anche con una preparazione atletica specifica. La pista di Valencia è molto tecnica e mette subito alla prova non solo le vetture, ma anche i piloti da un punto di vista fisico”.

Competitor vecchi e nuovi con cui confrontarsi. Che sensazioni hai?

“C’è molta curiosità per la prima gara da questo punto di vista. Ci sono piloti con cui ho già corso l’anno scorso che sono molto competitivi, come ad esempio Hanno Laskowski e altri nuovi per la classe, come Engstler, che lo scorso anno ha fatto molto bene in Coppa Shell”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la nuova stagione?

“Spero di continuare il trend positivo dello scorso anno e continuare a divertirmi”.

Qual è il tuo rapporto con il circuito di Valencia?

“Ho già corso qui due anni fa e il circuito mi piace molto perché è molto tecnico, come Misano, che sono quelli che preferisco”.

Uno sguardo avanti, agli altri round della stagione: quale quello che attendi con maggiore trepidazione?

“Inutile ricordare Le Mans, che è certamente uno degli appuntamenti di maggior fascino che vivremo quest’anno. E poi sicuramente il Mugello che combinato con Finali Mondiali creerà un’atmosfera molto emozionante e metterà alla prova tutti i piloti”.